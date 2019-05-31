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Рецепт дня: молочный коктейль с фруктами, медом и имбирем

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Рецепт дня: молочный коктейль с фруктами, медом и имбирем
07:32 Сегодня Телеграф

Вместо банального стакана молока на завтрак можно приготовить молочный коктейль и задать тон целому дню.

Освежающий молочный коктейль с бананом, киви, медом и имбирем - весьма полезный напиток с неожиданно приятным вкусом. В нем гармонично сочетаются сладость меда и банана (обязательно берите спелый банан) и кислинка киви, а также ненавязчиво улавливается послевкусие обжигающего имбиря!

Ингредиенты

  • Молоко - 300 мл
  • Банан спелый - 1 шт.
  • Киви - 1 шт.
  • Мед - 1 ч. л.
  • Имбирь сухой - 2 щепотки

Приготовление

1 Банан и киви почистите. Нарежьте банан кружочками, а киви - ломтиками произвольной формы.

2 Переложите нарезанные фрукты в чашу блендера.

3 Добавьте жидкий мед и сушеный имбирь.

4 Влейте холодное молоко.

5 Взбивайте соединенные ингредиенты около минуты до однородного состояния.

6 Разлейте готовый молочный коктейль в стаканы.

Полезный молочный коктейль с фруктами, медом и имбирем необходимо подавать сразу же после приготовления.

Приятного аппетита!

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