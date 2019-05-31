Рецепт дня: молочный коктейль с фруктами, медом и имбирем

Освежающий молочный коктейль с бананом, киви, медом и имбирем - весьма полезный напиток с неожиданно приятным вкусом. В нем гармонично сочетаются сладость меда и банана (обязательно берите спелый банан) и кислинка киви, а также ненавязчиво улавливается послевкусие обжигающего имбиря!
Ингредиенты
Приготовление
1 Банан и киви почистите. Нарежьте банан кружочками, а киви - ломтиками произвольной формы.
2 Переложите нарезанные фрукты в чашу блендера.
3 Добавьте жидкий мед и сушеный имбирь.
4 Влейте холодное молоко.
5 Взбивайте соединенные ингредиенты около минуты до однородного состояния.
6 Разлейте готовый молочный коктейль в стаканы.
Полезный молочный коктейль с фруктами, медом и имбирем необходимо подавать сразу же после приготовления.
Приятного аппетита!