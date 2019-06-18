Рецепт дня: омлет с клубникой

Омлет - это вкусное, питательное и идеальное блюдо, которое быстро готовится и часто выручает при дефиците утреннего времени. Сегодня готовим для завтрака сладкий омлет с клубникой, который поднимет настроение на весь день.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготовьте все необходимые ингредиенты. Если овсяную муку вы не нашли, то измельчите овсяные хлопья в блендере и просейте через сито. Также овсяную муку можно заменить пшеничной. Количество сахара регулируйте по своему вкусу, в зависимости от кислоты ягод.
2 Яйцо разделите на желток и белок.
3 Миксером взбейте белок до устойчивых пиков.
4 К яичному желтку добавьте молоко, 2 ст. ложки сахара и муку.
5 Туда же выложите взбитый белок.
6 Перемешайте лопаткой до однородности.
7 Клубнику промойте, удалите хвостики. Ягоды клубники нарежьте четвертинками, оставив 2-3 ягодки для украшения омлета при подаче.
8 В сковороде на маленьком огне растопите сливочное масло. Вылейте яичную смесь в сковороду и жарьте на среднем огне 2 минуты, пока омлет не подрумянится снизу.
9 На половину омлета выложите нарезанную клубнику. Посыпьте клубнику оставшимся сахаром.
10 Накройте клубнику второй половиной омлета. Жарьте омлет с клубникой 30 секунд. Сразу снимайте омлет со сковороды, пока клубника не пустила большое количество сока! Если клубничный сок пропитает омлет, то переложить омлет на тарелку будет затруднительно.
Готовый омлет с клубникой посыпьте сахарной пудрой, украсьте ягодами клубники и листиками мяты.
Приятного аппетита!