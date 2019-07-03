Рецепт дня: тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки - всегда желанное украшение стола. Это универсальное фуршетное блюдо.

Тарталетки с отварным куриным филе, вареными яйцами и обжаренными шампиньонами с луком - очень вкусная и сытная закуска. Тарталетки с курицей и грибами отлично подойдут для любого праздничного стола.

Ингредиенты

Тарталетки - 12-15 шт.

Куриное филе - 500 г

Грибы шампиньоны - 300 г

Яйца - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Майонез - 2-3 ст. ложки

Масло растительное для жарки - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень свежая (для украшения) - по вкусу

Приготовления

1 Куриное филе опустите в кипящую подсоленную воду и отварите до готовности, около 20 минут. Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и холодной воде.

2 Лук нарежьте мелко. Грибы нарежьте мелко.

3 Разогрейте сковороду, налейте на нее немного растительного масла и обжарьте грибы с луком на малом огне до легкой румяности.

4 Отварное куриное филе остудите, нарежьте как можно мельче.

5 Вареные яйца очистите, нарубите мелкими кубиками.

6 Куриное филе, грибы с луком и яйца сложите в миску, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез.

7 Тщательно перемешайте начинку для тарталеток.

8 В каждую тарталетку выложите по полной столовой ложке начинки.

Тарталетки с курицей и грибами украсьте листиком свежей зелени и подавайте к праздничному столу.

Приятного аппетита!