Рецепт дня: тарталетки с курицей и грибами

Тарталетки с отварным куриным филе, вареными яйцами и обжаренными шампиньонами с луком - очень вкусная и сытная закуска. Тарталетки с курицей и грибами отлично подойдут для любого праздничного стола.
Ингредиенты
Приготовления
1 Куриное филе опустите в кипящую подсоленную воду и отварите до готовности, около 20 минут. Яйца сварите вкрутую (8 минут после закипания), остудите и холодной воде.
2 Лук нарежьте мелко. Грибы нарежьте мелко.
3 Разогрейте сковороду, налейте на нее немного растительного масла и обжарьте грибы с луком на малом огне до легкой румяности.
4 Отварное куриное филе остудите, нарежьте как можно мельче.
5 Вареные яйца очистите, нарубите мелкими кубиками.
6 Куриное филе, грибы с луком и яйца сложите в миску, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез.
7 Тщательно перемешайте начинку для тарталеток.
8 В каждую тарталетку выложите по полной столовой ложке начинки.
Тарталетки с курицей и грибами украсьте листиком свежей зелени и подавайте к праздничному столу.
Приятного аппетита!