Рецепт дня: овощной суп со шпинатом и сливками

Благодаря добавлению сливок в овощной суп со шпинатом блюдо приобретает очень нежный вкус! И приготовить такой суп можно очень легко и быстро!
Ингредиенты (на 3 порции)
Приготовление
1. Подготовьте необходимые продукты.
2. Картофель очистите.
Нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.
3. Залейте картофель кипятком и доведите до кипения. Снимите пену, уменьшите огонь и варите 10 минут.
4. Морковь очистите и нарежьте соломкой.
В сковороде разогрейте растительное масло.
Обжарьте морковь 3 минуты на огне чуть больше среднего, помешивая.
5. Перец очистите от семян.
Нарежьте соломкой и добавьте в сковороду.
Обжарьте содержимое 1 минуту.
6. Помидор нарежьте небольшими кусочками и добавьте в сковороду.
Обжарьте все вместе 1-2 минуты, помешивая. Добавьте куркуму. Перемешайте.
7. Добавьте готовую зажарку в кастрюлю к отваренному картофелю. Шпинат нарежьте полосками и добавьте в кастрюлю.
8. Влейте сливки. Добавьте соль и черный молотый перец. Перемешайте. Доведите суп до кипения и снимите с огня.
9. Подавать овощной суп со шпинатом и сливками лучше сразу же после приготовления.
Приятного аппетита!