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Рецепт дня: овощной суп со шпинатом и сливками

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Рецепт дня: овощной суп со шпинатом и сливками
08:00 Сегодня Телеграф www.russianfood.com Фото: pixabay

Рецепт очень вкусного супа со шпинатом и сливками, который вы непременно оцените.

Благодаря добавлению сливок в овощной суп со шпинатом блюдо приобретает очень нежный вкус! И приготовить такой суп можно очень легко и быстро!

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Картофель - 200 г
  • Перец болгарский - 120 г
  • Шпинат свежий - 50-75 г
  • Помидор - 80 г
  • Морковь - 40 г
  • Сливки (10%) - 50-60 мл
  • Масло растительное - для обжаривания
  • Соль - 0,5 ч. ложки
  • Перец черный молотый -по вкусу
  • Куркума - 0,25 ч. ложки
  • Вода - 650 мл

Приготовление

1. Подготовьте необходимые продукты.

2. Картофель очистите.

Нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.

3. Залейте картофель кипятком и доведите до кипения. Снимите пену, уменьшите огонь и варите 10 минут.

4. Морковь очистите и нарежьте соломкой.

В сковороде разогрейте растительное масло.

Обжарьте морковь 3 минуты на огне чуть больше среднего, помешивая.

5. Перец очистите от семян.

Нарежьте соломкой и добавьте в сковороду.

Обжарьте содержимое 1 минуту.

6. Помидор нарежьте небольшими кусочками и добавьте в сковороду.

Обжарьте все вместе 1-2 минуты, помешивая. Добавьте куркуму. Перемешайте.

7. Добавьте готовую зажарку в кастрюлю к отваренному картофелю. Шпинат нарежьте полосками и добавьте в кастрюлю.

8. Влейте сливки. Добавьте соль и черный молотый перец. Перемешайте. Доведите суп до кипения и снимите с огня.

9. Подавать овощной суп со шпинатом и сливками лучше сразу же после приготовления.

Приятного аппетита!

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