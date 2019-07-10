Рецепт дня: хачапури по-аджарски

Хрустящая корочка, нежный мякиш, плавленый сулугуни со сливочным маслом и жидкий желток - отламываем и наслаждаемся!

Давно ходил вокруг этого рецепта хачапури по-аджарски - не решался! Но сегодня наконец-то попробовал. Я в полном восторге! Тесто замечательное, интересный процесс приготовления, а вкус - не передать словами, просто сказка! Кавказ, прости, что так долго тянул с этим рецептом. :) Много потерял. Вся семья оценила хачапури по-аджарски на 5 баллов! Готовится просто, повторяйте на здоровье!

Ингредиенты

Молоко (теплое) - 125 мл

Вода (теплая) - 125 мл

Яйцо - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст. ложки

Мука - 400 г

Дрожжи сухие - 7 г (1 маленький пакетик)

Сахар - 2 ч. ложки

Соль - 1 ч. ложка

Для начинки:

Сыр моцарелла - 200 г

Сыр адыгейский - 250 г

Яйца - 4-5 шт.

Масло сливочное - 100 г

Приготовление

1 В чаше смешиваем воду и молоко. Добавляем сахар, дрожжи и пару ложек муки - это будет опара. Убираем в теплое место минут на 10.

2 Дрожжи активизировались, взялись хорошей "шапкой". Теперь отправляем в опару яйцо, растительное масло, соль. Перемешиваем.

3 Постепенно вводим всю муку. Поначалу тесто будет липким. Ничего страшного, так и должно быть. Прилагаем усилия - замешиваем тесто минут 10.

4 Через 10 минут тесто хорошо собралось в шар. Оно еще липкое, но уже не пристает к рукам.

5 Дрожжевое тесто убираем в чашу, накрываем крышкой (пленкой), оставляем в теплом месте и даем увеличиться в объеме. Это займет 50-60 минут.

6 Через час тесто достаем и хорошо обминаем. Даже если оно "пищит", не переживайте! Ему (тесту) от этого будет только лучше. Хорошо вымесили - убираем еще на час в теплое место.

7 Пока тесто для хачапури по-аджарски подходит, займемся начинкой.

8 Весь сыр натираем на крупной терке. Добавляем сливочное масло (мягкое) и хорошо все перемешиваем. Куриные яйца хорошо моем.

9 Тесто отлично подошло. Воздушное и вкусно пахнет! Слегка обминаем его и взвешиваем, чтобы разделить на 5 равных частей.

10 Заготовки округляем. У меня получились по 138 г.

11 Раскатываем шарики в тонкую круглую лепешку толщиной 3-4 мм.

12 Противоположные края лепешек смазываем начинкой (по половинке столовой ложки).

13 Теперь аккуратно заворачиваем края с начинкой к центру.

14 Защипываем края. Получилась лодочка!

15 Переносим "лодочку" на противень, смазываем яйцом и выкладываем в середину начинку.

16 К этому времени духовку разогрели до 220 градусов. Отправляем хачапури по-аджарски в духовку и выпекаем до слегка золотистой корочки.

17 Минут за пять до готовности (слегка золотистый цвет) достаем из духовки. Делаем в центре начинки углубление и вливаем сырое яйцо.

18 Ставим хачапури по-аджарски обратно в духовку на несколько минут, пока яйцо не схватится (белок должен побелеть).

Хачапури по-аджарски готовы! Лучше успеть съесть горячими, пока кто-нибудь не отобрал. :))

Очень вкусно получилось, всем рекомендую приготовить!