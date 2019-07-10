Рецепт дня: хачапури по-аджарски

Давно ходил вокруг этого рецепта хачапури по-аджарски - не решался! Но сегодня наконец-то попробовал. Я в полном восторге! Тесто замечательное, интересный процесс приготовления, а вкус - не передать словами, просто сказка! Кавказ, прости, что так долго тянул с этим рецептом. :) Много потерял. Вся семья оценила хачапури по-аджарски на 5 баллов! Готовится просто, повторяйте на здоровье!
Ингредиенты
Для начинки:
Приготовление
1 В чаше смешиваем воду и молоко. Добавляем сахар, дрожжи и пару ложек муки - это будет опара. Убираем в теплое место минут на 10.
2 Дрожжи активизировались, взялись хорошей "шапкой". Теперь отправляем в опару яйцо, растительное масло, соль. Перемешиваем.
3 Постепенно вводим всю муку. Поначалу тесто будет липким. Ничего страшного, так и должно быть. Прилагаем усилия - замешиваем тесто минут 10.
4 Через 10 минут тесто хорошо собралось в шар. Оно еще липкое, но уже не пристает к рукам.
5 Дрожжевое тесто убираем в чашу, накрываем крышкой (пленкой), оставляем в теплом месте и даем увеличиться в объеме. Это займет 50-60 минут.
6 Через час тесто достаем и хорошо обминаем. Даже если оно "пищит", не переживайте! Ему (тесту) от этого будет только лучше. Хорошо вымесили - убираем еще на час в теплое место.
7 Пока тесто для хачапури по-аджарски подходит, займемся начинкой.
8 Весь сыр натираем на крупной терке. Добавляем сливочное масло (мягкое) и хорошо все перемешиваем. Куриные яйца хорошо моем.
9 Тесто отлично подошло. Воздушное и вкусно пахнет! Слегка обминаем его и взвешиваем, чтобы разделить на 5 равных частей.
10 Заготовки округляем. У меня получились по 138 г.
11 Раскатываем шарики в тонкую круглую лепешку толщиной 3-4 мм.
12 Противоположные края лепешек смазываем начинкой (по половинке столовой ложки).
13 Теперь аккуратно заворачиваем края с начинкой к центру.
14 Защипываем края. Получилась лодочка!
15 Переносим "лодочку" на противень, смазываем яйцом и выкладываем в середину начинку.
16 К этому времени духовку разогрели до 220 градусов. Отправляем хачапури по-аджарски в духовку и выпекаем до слегка золотистой корочки.
17 Минут за пять до готовности (слегка золотистый цвет) достаем из духовки. Делаем в центре начинки углубление и вливаем сырое яйцо.
18 Ставим хачапури по-аджарски обратно в духовку на несколько минут, пока яйцо не схватится (белок должен побелеть).
Хачапури по-аджарски готовы! Лучше успеть съесть горячими, пока кто-нибудь не отобрал. :))
Очень вкусно получилось, всем рекомендую приготовить!