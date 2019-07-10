Скачать
Среда, 10.07.2019
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией
Помпео: США призывают объявить "Хезболлу" террористической организацией
Ресторан Месси накормит бездомных
Ресторан Месси накормит бездомных
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона

Рецепт дня: хачапури по-аджарски

Смотрите фото (10)
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
07:38 Сегодня Телеграф

Хрустящая корочка, нежный мякиш, плавленый сулугуни со сливочным маслом и жидкий желток - отламываем и наслаждаемся!

Давно ходил вокруг этого рецепта хачапури по-аджарски - не решался! Но сегодня наконец-то попробовал. Я в полном восторге! Тесто замечательное, интересный процесс приготовления, а вкус - не передать словами, просто сказка! Кавказ, прости, что так долго тянул с этим рецептом. :) Много потерял. Вся семья оценила хачапури по-аджарски на 5 баллов! Готовится просто, повторяйте на здоровье!

Ингредиенты

  • Молоко (теплое) - 125 мл
  • Вода (теплая) - 125 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Мука - 400 г
  • Дрожжи сухие - 7 г (1 маленький пакетик)
  • Сахар - 2 ч. ложки
  • Соль - 1 ч. ложка

Для начинки:

  • Сыр моцарелла - 200 г
  • Сыр адыгейский - 250 г
  • Яйца - 4-5 шт.
  • Масло сливочное - 100 г

Приготовление

1 В чаше смешиваем воду и молоко. Добавляем сахар, дрожжи и пару ложек муки - это будет опара. Убираем в теплое место минут на 10.

2 Дрожжи активизировались, взялись хорошей "шапкой". Теперь отправляем в опару яйцо, растительное масло, соль. Перемешиваем.

3 Постепенно вводим всю муку. Поначалу тесто будет липким. Ничего страшного, так и должно быть. Прилагаем усилия - замешиваем тесто минут 10.

4 Через 10 минут тесто хорошо собралось в шар. Оно еще липкое, но уже не пристает к рукам.

5 Дрожжевое тесто убираем в чашу, накрываем крышкой (пленкой), оставляем в теплом месте и даем увеличиться в объеме. Это займет 50-60 минут.

6 Через час тесто достаем и хорошо обминаем. Даже если оно "пищит", не переживайте! Ему (тесту) от этого будет только лучше. Хорошо вымесили - убираем еще на час в теплое место.

7 Пока тесто для хачапури по-аджарски подходит, займемся начинкой.

8 Весь сыр натираем на крупной терке. Добавляем сливочное масло (мягкое) и хорошо все перемешиваем. Куриные яйца хорошо моем.

9 Тесто отлично подошло. Воздушное и вкусно пахнет! Слегка обминаем его и взвешиваем, чтобы разделить на 5 равных частей.

10 Заготовки округляем. У меня получились по 138 г.

11 Раскатываем шарики в тонкую круглую лепешку толщиной 3-4 мм.

12 Противоположные края лепешек смазываем начинкой (по половинке столовой ложки).

13 Теперь аккуратно заворачиваем края с начинкой к центру.

14 Защипываем края. Получилась лодочка!

15 Переносим "лодочку" на противень, смазываем яйцом и выкладываем в середину начинку.

16 К этому времени духовку разогрели до 220 градусов. Отправляем хачапури по-аджарски в духовку и выпекаем до слегка золотистой корочки.

17 Минут за пять до готовности (слегка золотистый цвет) достаем из духовки. Делаем в центре начинки углубление и вливаем сырое яйцо.

18 Ставим хачапури по-аджарски обратно в духовку на несколько минут, пока яйцо не схватится (белок должен побелеть).

Хачапури по-аджарски готовы! Лучше успеть съесть горячими, пока кто-нибудь не отобрал. :))

Очень вкусно получилось, всем рекомендую приготовить!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Кулинарные хитрости, Вкусные рецепты, хачапури, Хачапури по-аджарски, Приготовления хачапури.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
02 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
03 Гороскоп на завтра, 10 июля: все знаки Зодиака
04 Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
05 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
Власов уволил руководителей четырех таможен
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь