Рецепт дня: американский вишневый пирог (Видео)

Предлагаем рецепт вишневого пирога, который очень популярный в Америке.

Хрустящая и рассыпчатая основа из рубленого теста, заполнена сочной рубиново-красной вишневой начинкой. Готовится пирог достаточно просто, а получается очень вкусным, ароматным, с небольшой кислинкой, которую придает ему свежая вишня. Обязательно попробуйте эту домашнюю невероятно ароматную и вкусную выпечку!

Ингредиенты

Для рубленого теста:

Мука - 320 г + для работы с тестом

Масло сливочное - 225 г

Сахар - 30 г

Соль - 1 щепотка

Яйцо крупное - 1 шт.

Вода ледяная - 3-4 ст. ложки

Для вишневой начинки:

Вишня без косточек - 1 кг

Сахар - 150-200 г

Ванильный сахар - 10 г

Сок лимона - 2 ст. ложки

Цедра лимона - 1 ст. ложка

Крахмал кукурузный - 50 г

Кроме того:

Масло сливочное - для смазывания формы

Желток - 1 шт

Вода - 1 ст. ложка

Миндальные лепестки - 1 ст. ложка

Сахар коричневый - 1-2 ч. ложки

Единственный минус этого пирога в том, что вы не сможете нарезать его сразу после выпечки. Нужно дождаться, когда пирог полностью остынет. Это позволит вишневой начинке застыть, и тогда вы сможете нарезать пирог на красивые и ровные кусочки.

Приготовление

1. Приготовить рубленое тесто.

Рабочий стол застилаем пергаментной бумагой, на которую высыпаем просеянную муку. В муке делаем углубление, сверху выкладываем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Рубим муку со сливочным маслом в мелкую крошку.

(Можно также растереть муку со сливочным маслом руками, но работать нужно очень быстро, чтобы сливочное масло не растаяло от теплоты рук, лучше делать это в перчатках.)

2. Переносим пергамент с крошкой из муки и сливочного масла в глубокую миску. В мучной крошке делаем углубление, добавляем сахар, щепотку соли, яйцо и ледяную воду. Быстро замешиваем тесто.

Имейте в виду, это тесто долго месить нельзя, иначе масло растает, пропитает муку, и выпечка получится жесткой. Сливочное масло должно таять при выпечке в духовке, тогда тесто будет хрустящим и вкусным.

Как только тесто собралось в ком, прекращаем замешивать. Тесто будет немного неоднородным, ничего страшного, так должно быть.

3. Делим тесто на две части: одну немного больше, другую меньше.

Каждую часть теста заворачиваем в пищевую пленку или пакет и убираем в холодильник на 30 минут, не менее.

4. Приготовить вишневую начинку.

В большой миске соединяем вишню без косточек, сахар, ванильный сахар, сок лимона, лимонную цедру и кукурузный крахмал. Все хорошо перемешиваем и откладываем в сторону.

5. Одну часть теста вынимаем из холодильника, присыпаем мукой, выкладываем на рабочую поверхность и раскатываем в пласт чуть больше вашей формы для выпечки (у меня диаметром 26 см).

Форму смазываем сливочным маслом.

6. Для удобства наматываем раскатанное тесто на скалку и переносим в форму.

Тесто хорошо придавливаем ко дну, делаем бортики, а излишки теста прокатываем скалкой. Торчащее тесто убираем руками или обрезаем.

7. Сверху на тесто выкладываем вишневую начинку и хорошо распределяем по всей поверхности.

8. Из холодильника достаем вторую часть теста, выкладываем на рабочую поверхность, присыпаем мукой и раскатываем в пласт. Раскатанное тесто нарезаем на полоски шириной около 2 см при помощи фигурного ножа или специального ролика для нарезки пиццы.

9. Далее делаем из полосок теста плетеную решетку. Поверх начинки выкладываем 5 полосок теста параллельно друг другу на расстоянии около 1 см. Сверху перпендикулярно выложенным полоскам добавляем одну длинную полоску теста.

Загибаем каждую вторую полоску теста, сверху перпендикулярно выкладываем одну длинную полоску теста. Затем разгибаем загнутые полоски теста. Таким образом плетем решетку до самого края: загибаем полоски теста через одну, как сделали в первый раз, сверху добавляем одну длинную полоску, затем опять разгибаем загнутые полоски. Торчащее тесто убираем руками или обрезаем.

10. Для смазывания пирога. Желток соединяем с водой и хорошо перемешиваем. Силиконовой кисточкой смазываем каждую полоску решетки из теста взбитым желтком. Сверху посыпаем коричневым сахаром и миндальными лепестками.

11. Отправляем вишневый пирог в разогретую до 200°С духовку и выпекаем в течение 20 минут. Затем уменьшаем температуру до 180°С и выпекаем приблизительно 30-40 минут или пока тесто не станет золотистым и хрустящим. Для того чтобы тесто сверху не подгорело, накрываем пирог фольгой.

12. Американский вишневый пирог готов. После выпечки готовый пирог полностью остужаем при комнатной температуре, это позволит начинке немного загустеть.

Нарезаем пирог на порционные кусочки и подаем к столу. Вишневый пирог подают как холодным, так и теплым, с шариком любимого мороженого. Можно и без мороженого, тоже очень вкусно!

Приятного аппетита!