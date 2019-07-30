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Рецепт дня: бургеры на гриле

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Рецепт дня: бургеры на гриле
08:25 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Необычные чизбургеры с сыром внутри котлеты идеально подходят для приготовления на гриле.

В данном рецепте я продемонстрирую вам, как приготовить настоящий хит любой американской гриль-вечеринки. Разумеется, это бургер! Рецепт бургера, продемонстрированный мной, является одним из самых простых. При этом бургер, который у вас получится, будет на голову выше того, что вы сможете купить в большинстве фаст-фудов!

Ингредиенты

  • Булочки для бургеров - 6 шт.
  • Говядина (шея) – 1 кг
  • Лук салатный – 3 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Огурцы маринованные – 4 шт.
  • Сыр для бургеров – 12 ломтиков
  • Кетчуп – 100 мл
  • Майонез – 100 мл
  • Соус вустерский – 1 ст. ложка
  • Листья салата - 6 шт.
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Берем говяжью шею и нарезаем на куски. Их размер вы можете варьировать самостоятельно. Главное, они должны поместиться в мясорубку.

2 Превращаем мясо в фарш при помощи мясорубки и перекладываем его в глубокую емкость.

3 Следом за мясом отправляем в мясорубку лук. Перекладываем лук в фарш. Добавляем черный молотый перец. Перемешиваем.

4 Из фарша формируем котлеты. Я делаю это при помощи кулинарного кольца. если у вас его нет, можно сделать то же самое руками, однако кольцом заметно проще. Отправляем котлеты в морозилку, пока будем подготавливать остальные ингредиенты.

5 Переходим к овощам и булочкам. Помидоры нарезаем кружочками.

6 Лук нарезаем колечками. Для красоты я взял фиолетовый салатный лук. Вполне допускаю, что бургер с белым салатным луком будет ничуть не хуже, однако фиолетовый мне больше по душе.

7 Маринованные огурцы нарезаем пластинками. Именно маринованные, а не соленые, потому что они обладают присущей только им кислинкой.

8 Булочки для бургеров разрезаем на 2 части.

9 Самое время заняться соусом. Смешиваем в пропорции 1:1 кетчуп и майонез. Для пряности добавляем столовую ложку вустерского соуса. Перемешиваем.

10 Переходим к грилю. Подготавливаем гриль к работе в режиме прямого среднего жара. Устанавливаем решетку, закрываем крышку и даем прогреться в течение 10 минут. Затем выкладываем котлеты на гриль.

11 Оставляем котлеты на гриле на 3 минуты, после чего переворачиваем. Стоит оговориться, что я не рассчитал жар гриля, из-за этого котлеты немного подгорели. Однако это никак не сказалось на вкусе бургера.

12 Теперь нам необходимо обжарить булочки со стороны разреза. Делается это для того, чтобы на булочках образовалась корочка и соус не так активно в них впитывался и не размягчал их. Обжариваться булочки будут в течение полуминуты. 

13 Все приготовления закончены, теперь мы можем собирать бургеры. На половинки булочек наносим по 1 ст. ложке соуса и распределяем его равномерно по всей поверхности. На нижнюю половину булочки выкладываем котлету с сыром, 2 ломтика помидора, 2 пластинки маринованных огурцов, колечки лука и листья салата. Сверху накрываем бургер второй половинкой булочки и немного придавливаем.

Приятного аппетита!

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