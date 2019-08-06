Рецепт дня: закусочный рулет из слоеного теста с фаршем

Быстро, просто и очень вкусно! Это когда готовит мужчина. :) Друзья, специально для вас рецепт рулета из слоеного теста с мясным фаршем. Рецепт из серии "Гости на пороге". Готовьте на здоровье и с удовольствием!
Ингредиенты
Для смазывания рулетов:
Приготовление
1 В фарш добавляем щепотку соли, соевый соус, яйцо и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем.
2 Помидорки нарезаем кубиками и отправляем в фарш. Перемешиваем и даем фаршу постоять минут 10.
3 Пока фарш "отдыхает", зеленый лучок мелко режем и отставляем в сторонку.
4 Пласт слоеного теста раскатываем в прямоугольник приблизительно 25х30 см.
5 Один край прямоугольника из теста нарезаем полосками длиной 5-7 см.
6 Выкладываем половину мясной начинки на тесто, оставляя полоски теста свободными. Посыпаем фарш половиной зеленого лука.
7 Слоеное тесто с фаршем заворачиваем в рулет. Полоски теста смазываем водой, чтобы они хорошо зафиксировались на рулете.
8 Полоски натягиваем на рулет, концы прячем вниз рулета.
Из оставшихся продуктов делаем второй рулет, можно с другим рисунком сверху.
9 Смазываем рулеты желтком, смешанным с молоком, и отправляем в духовку.
10 Рулеты из слоеного теста с мясным фаршем выпекаются в духовке 30 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь по своей духовке. Моя выпекала слоеные рулеты с мясом чуть дольше.
Хрустящее слоеное тесто и сочная начинка внутри!
Приятного аппетита!