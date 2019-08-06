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Рецепт дня: закусочный рулет из слоеного теста с фаршем

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Рецепт дня: закусочный рулет из слоеного теста с фаршем
07:32 Сегодня Телеграф

Если нужно быстро приготовить сытную и вкусную мясную закуску для гостей, то пригодится этот мой рецепт!

Быстро, просто и очень вкусно! Это когда готовит мужчина. :) Друзья, специально для вас рецепт рулета из слоеного теста с мясным фаршем. Рецепт из серии "Гости на пороге". Готовьте на здоровье и с удовольствием!

Ингредиенты

  • Тесто слоеное бездрожжевое - 500 г
  • Фарш мясной - 500 г
  • Помидоры черри - 5 шт.
  • Соевый соус - 2 ст. ложки
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Лук зеленый - 1 пучок
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Соль - 1 щепотка

Для смазывания рулетов:

  • Желток - 1 шт.
  • Молоко - 1 ст. ложка

Приготовление

1 В фарш добавляем щепотку соли, соевый соус, яйцо и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем.

2 Помидорки нарезаем кубиками и отправляем в фарш. Перемешиваем и даем фаршу постоять минут 10.

3 Пока фарш "отдыхает", зеленый лучок мелко режем и отставляем в сторонку.

4 Пласт слоеного теста раскатываем в прямоугольник приблизительно 25х30 см.

5 Один край прямоугольника из теста нарезаем полосками длиной 5-7 см.

6 Выкладываем половину мясной начинки на тесто, оставляя полоски теста свободными. Посыпаем фарш половиной зеленого лука.

7 Слоеное тесто с фаршем заворачиваем в рулет. Полоски теста смазываем водой, чтобы они хорошо зафиксировались на рулете.

8 Полоски натягиваем на рулет, концы прячем вниз рулета.

Из оставшихся продуктов делаем второй рулет, можно с другим рисунком сверху.

9 Смазываем рулеты желтком, смешанным с молоком, и отправляем в духовку.

10 Рулеты из слоеного теста с мясным фаршем выпекаются в духовке 30 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь по своей духовке. Моя выпекала слоеные рулеты с мясом чуть дольше.

Хрустящее слоеное тесто и сочная начинка внутри!

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Мясные блюда, Вкусные рецепты, Рулетики, Блюда с теста, Рулет из слоеного теста, Закусочный рулет.
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