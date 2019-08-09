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Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью

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Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью
07:32 Сегодня Телеграф

Нормальный рецепт приготовления рулетов из баклажанов с мягким сливочным сыром, чесноком, зеленью и грецкими орехами.

Пикантная закуска из баклажанов с сыром, орехами и зеленью.

Подавать нашу овощную закуску из баклажанов к столу, по желанию, украсив блюдо свежими томатами и нарубленной зеленью.

Ингредиенты

  • Баклажан - 1 шт.
  • Орехи грецкие
  • Сыр
  • Петрушка свежая - несколько веточек
  • Помидоры черри - несколько штук
  • Чеснок - 1 зубок
  • Майонез - 2 ст. ложки

Приготовление

1 Баклажан нарезать продольно тонкими ломтиками.

2 Обжарить их на сухой сковороде-гриль с двух сторон.

3 Петрушку мелко нарубить.

4 Орехи порубить.

5 Сыр мелко нарезать.

6 Смешать сыр, часть орехов и часть петрушки, добавить майонез и натертый чеснок, перемешать до однородности.

7 На широкий край обжаренного ломтика баклажана выложить примерно 1 ст. ложку начинки.

8 Свернуть рулетиком.

9 Один торец рулетика обмакнуть в петрушку.

10 А второй - в орехи.

11 На шпажку наколоть дольку помидора черри, листик петрушки, воткнуть шпажку в рулетик.

Рулетики из баклажанов с орехами и сыром готовы.

Можно подавать рулетики из баклажанов с сыром.

Приятного аппетита!

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Кулинария, Закуска, Рецепт дня, Вкусные закуски, Рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью.
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