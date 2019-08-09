Рецепт дня: рулетики из баклажанов с сыром, орехами и зеленью

Пикантная закуска из баклажанов с сыром, орехами и зеленью.
Подавать нашу овощную закуску из баклажанов к столу, по желанию, украсив блюдо свежими томатами и нарубленной зеленью.
Ингредиенты
Приготовление
1 Баклажан нарезать продольно тонкими ломтиками.
2 Обжарить их на сухой сковороде-гриль с двух сторон.
3 Петрушку мелко нарубить.
4 Орехи порубить.
5 Сыр мелко нарезать.
6 Смешать сыр, часть орехов и часть петрушки, добавить майонез и натертый чеснок, перемешать до однородности.
7 На широкий край обжаренного ломтика баклажана выложить примерно 1 ст. ложку начинки.
8 Свернуть рулетиком.
9 Один торец рулетика обмакнуть в петрушку.
10 А второй - в орехи.
11 На шпажку наколоть дольку помидора черри, листик петрушки, воткнуть шпажку в рулетик.
Рулетики из баклажанов с орехами и сыром готовы.
Можно подавать рулетики из баклажанов с сыром.
Приятного аппетита!