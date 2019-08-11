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Рецепт дня: оладьи с кабачком, фаршем и картошкой

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Рецепт дня: оладьи с кабачком, фаршем и картошкой
08:39 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Оладьи из кабачка, картофеля и фарша - отличный рецепт, вкусно невероятно.

Готовятся очень легко, получается много, но съедаются моментально! Сейчас самое время попробовать этот рецепт.

Если все продукты под рукой, готовиться все очень быстро.

Ингредиенты 

  • картофель 300 гр
  • кабачки 200-300 гр
  • фарш 400 гр
  • лук 1 шт
  • яйца 2 шт
  • соль
  • чеснок 2 зубч.
  • мука 2 ст.лож
  • зелень петрушки
  • растительное масло для жарки

Приготовление

Кабачок натрем на мелкой терке, слегка присолим и дадим постоять несколько минут. Пусть выделит сок.

За это время обжариваем лук порезанный кубиком, а картофель натираем тоже на мелкой терке. Добавляем яйца, зелень, измельченный чеснок.

Сюда же отжатый кабачок, фарш, мука и еще немного соли. Все хорошо перемешиваем.

На растительном масле (немного) обжариваем небольшие оладушки. Оладьи жарим с обеих сторон на медленном огне, что бы фарш успел приготовиться.

Что бы все оладьи были горячими при подаче на стол, можно минут на 10 отправить все в духовку. Очень вкусно получается, оладьи пышные, сочные.

Приятного аппетита!!!

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