Рецепт дня: оладьи с кабачком, фаршем и картошкой

Оладьи из кабачка, картофеля и фарша - отличный рецепт, вкусно невероятно.

Готовятся очень легко, получается много, но съедаются моментально! Сейчас самое время попробовать этот рецепт.

Если все продукты под рукой, готовиться все очень быстро.

Ингредиенты

картофель 300 гр

кабачки 200-300 гр

фарш 400 гр

лук 1 шт

яйца 2 шт

соль

чеснок 2 зубч.

мука 2 ст.лож

зелень петрушки

растительное масло для жарки

Приготовление

Кабачок натрем на мелкой терке, слегка присолим и дадим постоять несколько минут. Пусть выделит сок.

За это время обжариваем лук порезанный кубиком, а картофель натираем тоже на мелкой терке. Добавляем яйца, зелень, измельченный чеснок.

Сюда же отжатый кабачок, фарш, мука и еще немного соли. Все хорошо перемешиваем.

На растительном масле (немного) обжариваем небольшие оладушки. Оладьи жарим с обеих сторон на медленном огне, что бы фарш успел приготовиться.

Что бы все оладьи были горячими при подаче на стол, можно минут на 10 отправить все в духовку. Очень вкусно получается, оладьи пышные, сочные.

Приятного аппетита!!!