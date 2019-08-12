Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами

Очень популярную закуску - жульен с курицей и грибами,

Можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!, можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!

Ингредиенты

Филе куриное - 400 г

Грибы шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 100 г

Сливки 20-30% - 200 мл

Сыр твердый - 150 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень (базилик или салатные листья) - для украшения

Приготовление

1 Подготовьте все ингредиенты по рецепту жюльена с курицей и грибами.

2 Как приготовить жульен с курицей и грибами на сковороде: Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

3 Курицу обжарьте на растительном масле несколько минут до полуготовности.Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе с луком еще 3-4 минуты.

4 Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду.После того, как выпарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами еще 5-7 минут, до золотистого цвета.

5 Залейте мясо и грибы сливками, немного прогрейте всё вместе.

6 Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху.Выключите огонь и накройте сковороду крышкой.

7 Когда через 3-5 минут сыр расплавится, жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.

8 Если ваша сковорода позволяет, украсьте жульен с курицей листиками базилика и подавайте к столу прямо в этой посуде.Или подавайте жюльен порционно на тарелке, украсив зеленью и дополнив блюдо свежими овощами.

Приятного аппетита!