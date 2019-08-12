Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Потураев о интервью российским СМИ: нужно общаться, чтобы рассказать правду
Потураев о интервью российским СМИ: нужно общаться, чтобы рассказать правду
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами

Смотрите фото (5)
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
08:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Очень популярную закуску - жульен с курицей и грибами,

Можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!, можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!

Ингредиенты

  • Филе куриное - 400 г
  • Грибы шампиньоны - 300 г
  • Лук репчатый - 100 г
  • Сливки 20-30% - 200 мл
  • Сыр твердый - 150 г
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Зелень (базилик или салатные листья) - для украшения

Приготовление

1 Подготовьте все ингредиенты по рецепту жюльена с курицей и грибами.

2 Как приготовить жульен с курицей и грибами на сковороде: Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

3 Курицу обжарьте на растительном масле несколько минут до полуготовности.Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе с луком еще 3-4 минуты.

4 Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду.После того, как выпарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами еще 5-7 минут, до золотистого цвета.

5 Залейте мясо и грибы сливками, немного прогрейте всё вместе.

6 Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху.Выключите огонь и накройте сковороду крышкой.

7 Когда через 3-5 минут сыр расплавится, жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.

8 Если ваша сковорода позволяет, украсьте жульен с курицей листиками базилика и подавайте к столу прямо в этой посуде.Или подавайте жюльен порционно на тарелке, украсив зеленью и дополнив блюдо свежими овощами.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Рецепт, Рецепт дня, Вкусные рецепты, жюльен с курицей и грибами, Рецепт курицей и грибами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
05 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
Официальный курс валют от НБУ на 12 августа
Официальный курс валют от НБУ на 12 августа
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь