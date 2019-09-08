Рецепт дня: вкусные сдобные булочки

Как сделать лучшие булочки с начинкой? Секретный способ лепки.

Сегодня булочки со сгущенкой и орехами. Сформируем так, что в каждом уголочке нашей булочки будет начинка. Смотрите и пеките вместе с нами!

Ингредиенты:

тесто:

молоко (теплое) 200 мл

дрожжи 10 гр (прессованные)

сахар 3 ст.лож

яйца 2 шт

сливочное масло (мягкое) 60 гр

соль 1\2 ч.лож

ванильный сахар 1 ч.лож

мука 420 гр

начинка:

сгущенка вареная 1\2 банки

арахис (орехи) 200 гр

желток для смазки

Приготовление

Вымешиваем минут 10 и оставляем на расстойку в теплом месте. По времени на 1- 1,5 часа. За это время тесто отлично подходит.

Начинка сегодня любимая с детства - вареная сгущенка с арахисом. Арахис подсушили на сковороде и измельчаем, после чего смешиваем со сгущенкой. Готовое тесто делим на равные части.

Даем заготовкам немного отдохнуть под пленкой. Теперь каждый колобок раскатываем в небольшую круглую лепешку. На половину теста наносим начинку (1 ч.лож), делаем надрез до половины кружка. И заворачиваем (формируем) булочку.

Булочкам даем подняться, минут 10-15 на столе под пленкой. Перед выпечкой смажем желтком.

Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов, по времени минут 7-10. Ориентируйтесь на свою духовку. Пеките на здоровье и с удовольствием!

Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

Приятного аппетита!!!