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Рецепт дня: вкусные сдобные булочки

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Рецепт дня: вкусные сдобные булочки
09:06 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Как сделать лучшие булочки с начинкой? Секретный способ лепки.

Сегодня булочки со сгущенкой и орехами. Сформируем так, что в каждом уголочке нашей булочки будет начинка. Смотрите и пеките вместе с нами!

Ингредиенты:

тесто:

  • молоко (теплое) 200 мл
  • дрожжи 10 гр (прессованные)
  • сахар 3 ст.лож
  • яйца 2 шт
  • сливочное масло (мягкое) 60 гр
  • соль 1\2 ч.лож
  • ванильный сахар 1 ч.лож
  • мука 420 гр

начинка:

  • сгущенка вареная 1\2 банки
  • арахис (орехи) 200 гр
  • желток для смазки

Приготовление

Вымешиваем минут 10 и оставляем на расстойку в теплом месте. По времени на 1- 1,5 часа. За это время тесто отлично подходит.

Начинка сегодня любимая с детства - вареная сгущенка с арахисом. Арахис подсушили на сковороде и измельчаем, после чего смешиваем со сгущенкой. Готовое тесто делим на равные части.

Даем заготовкам немного отдохнуть под пленкой. Теперь каждый колобок раскатываем в небольшую круглую лепешку. На половину теста наносим начинку (1 ч.лож), делаем надрез до половины кружка. И заворачиваем (формируем) булочку.

Булочкам даем подняться, минут 10-15 на столе под пленкой. Перед выпечкой смажем желтком.

Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов, по времени минут 7-10. Ориентируйтесь на свою духовку. Пеките на здоровье и с удовольствием!

Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

 

Приятного аппетита!!!

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