Рецепт дня: вкусные сдобные булочки

Сегодня булочки со сгущенкой и орехами. Сформируем так, что в каждом уголочке нашей булочки будет начинка. Смотрите и пеките вместе с нами!
Ингредиенты:
тесто:
начинка:
Приготовление
Вымешиваем минут 10 и оставляем на расстойку в теплом месте. По времени на 1- 1,5 часа. За это время тесто отлично подходит.
Начинка сегодня любимая с детства - вареная сгущенка с арахисом. Арахис подсушили на сковороде и измельчаем, после чего смешиваем со сгущенкой. Готовое тесто делим на равные части.
Даем заготовкам немного отдохнуть под пленкой. Теперь каждый колобок раскатываем в небольшую круглую лепешку. На половину теста наносим начинку (1 ч.лож), делаем надрез до половины кружка. И заворачиваем (формируем) булочку.
Булочкам даем подняться, минут 10-15 на столе под пленкой. Перед выпечкой смажем желтком.
Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов, по времени минут 7-10. Ориентируйтесь на свою духовку. Пеките на здоровье и с удовольствием!
Подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.
Приятного аппетита!!!