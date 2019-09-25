Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом

Готовим котлеты с хрустящей корочкой и яркой начинкой.

В семье любят котлеты? Тогда приготовьте этот рецепт. Блюдо получается аппетитным и ароматным. Подойдет как на обычный обед или ужин, так и на праздничный стол в виде закуски.

Ингредиенты:

Для котлет:

Фарш – 600-650 гр.

Яйца – 4 шт.

Чеснок -2 зубчика

Пучок укропа

Соль, черный перец

Для соуса:

Сливочное масло - 50 гр.

Лимонный сок - 1 ч. л.

Желток 1-го яйца.

Соль, перец.

Панировочные сухари и белок 1-го яйца для панировки.

Приготовление

Подготовить все ингредиенты.

Отварить заранее 4 яйца и остудить в холодной воде. Очистить вареные яйца от скорлупы.

Укроп порубить мелко ножом.

Форму для запекания смазать растительным маслом с помощью силиконовой кисти.

В глубокую чашу выложить фарш, чеснок пропущенный через пресс, добавить соль, черный перец и рубленную зелень. Тщательно перемешать. Оббить несколько раз об чашу.

Белок от одного яйца взбить венчиком или вилкой. Подготовить тарелку с панировочными сухарями.

Разделить фарш на 4 части.

Выложить на ладошку 1 заготовку. Придавить, сделав блин. Сверху положить яйцо и завернуть в фарш, сформировав котлету.

Затем обмакнуть во взбитом сыром белке и обвалять в панировке. Можно так же для панировки использовать перемолотые овсяные хлопья.

Выложить все котлеты в подготовленную жаропрочную форму.

Выпекать в разогретой духовке 35-40 минут при температуре 190 градусов. При этом пару раз котлеты смазать растительным маслом и соком, который у вас образуется при запекании.

Пока котлеты готовятся, сделаем горячий соус.

Чтоб желток не пропадал зря, смешать его со сливочным маслом. Добавить 3 ст. л. воды, 1 ч.л. лимонного сока, соль и перец во вкусу. Топить соус на водяной бане, тщательно размешивая пару минут.

Мясные котлеты с яйцом и сливочным соусом готовы. Съедаются ну очень быстро.

Попробуйте блюдо в горячем варианте за ужином и в холодном исполнении как закуску на праздничный стол. Рецепт достойный и сытный. Надеемся, вам понравится.

Приятного аппетита!