Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом

В семье любят котлеты? Тогда приготовьте этот рецепт. Блюдо получается аппетитным и ароматным. Подойдет как на обычный обед или ужин, так и на праздничный стол в виде закуски.
Ингредиенты:
Для котлет:
Фарш – 600-650 гр.
Яйца – 4 шт.
Чеснок -2 зубчика
Пучок укропа
Соль, черный перец
Для соуса:
Сливочное масло - 50 гр.
Лимонный сок - 1 ч. л.
Желток 1-го яйца.
Соль, перец.
Панировочные сухари и белок 1-го яйца для панировки.
Приготовление
Подготовить все ингредиенты.
Отварить заранее 4 яйца и остудить в холодной воде. Очистить вареные яйца от скорлупы.
Укроп порубить мелко ножом.
Форму для запекания смазать растительным маслом с помощью силиконовой кисти.
В глубокую чашу выложить фарш, чеснок пропущенный через пресс, добавить соль, черный перец и рубленную зелень. Тщательно перемешать. Оббить несколько раз об чашу.
Белок от одного яйца взбить венчиком или вилкой. Подготовить тарелку с панировочными сухарями.
Разделить фарш на 4 части.
Выложить на ладошку 1 заготовку. Придавить, сделав блин. Сверху положить яйцо и завернуть в фарш, сформировав котлету.
Затем обмакнуть во взбитом сыром белке и обвалять в панировке. Можно так же для панировки использовать перемолотые овсяные хлопья.
Выложить все котлеты в подготовленную жаропрочную форму.
Выпекать в разогретой духовке 35-40 минут при температуре 190 градусов. При этом пару раз котлеты смазать растительным маслом и соком, который у вас образуется при запекании.
Пока котлеты готовятся, сделаем горячий соус.
Чтоб желток не пропадал зря, смешать его со сливочным маслом. Добавить 3 ст. л. воды, 1 ч.л. лимонного сока, соль и перец во вкусу. Топить соус на водяной бане, тщательно размешивая пару минут.
Мясные котлеты с яйцом и сливочным соусом готовы. Съедаются ну очень быстро.
Попробуйте блюдо в горячем варианте за ужином и в холодном исполнении как закуску на праздничный стол. Рецепт достойный и сытный. Надеемся, вам понравится.
Приятного аппетита!