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Рецепт дня: рулетики из лаваша с сыром фета и зеленью

Рецепт дня: рулетики из лаваша с сыром фета и зеленью
03:54 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Сегодня готовим простой и быстрый завтрак-перекус для всей семьи! Для его приготовления понадобиться всего лишь 15 минут.

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 листа
  • сыр фета – 250 гр.
  • твердый сыр – 150 гр.
  • укроп – 1 пучок
  • яйца – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Приготовление:

1. Приготовим начинку. Для этого в миску кладем сыр "фета" и разминаем вилкой. Вместо феты можно взять творог.

2. К нему добавляем твердый тертый сыр и рубленый укроп, все хорошенько перемешиваем и начинка готова! Сыр фета соленый, поэтому твердый сыр берите нейтрального вкуса.

Рецепт дня: картофельные драники с творожной начинкой (без яиц)

3. Лаваш нарезаем на небольшие прямоугольники.

4. Смазываем начинкой, примерно 1 ст.л. будет достаточно.

5. Сворачиваем в трубочку и немного прижимаем.

6. В отдельную емкость разбиваем яйца, немного солим и взбиваем вилкой.

7. Каждую "палочку" окунаем в яичную смесь и обжариваем на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Как видите все быстро, просто, очень сытно и вкусно! Такие трубочки вкусно есть со сладким чаем или кофе, но это уже дело вкуса.

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Все по теме:

Сыр, Яйцо, Зелень, Вкусно, Сыр фета, Лаваш, Рецепт дня.
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