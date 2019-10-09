Рецепт дня: рулетики из лаваша с сыром фета и зеленью

Ингредиенты:
Приготовление:
1. Приготовим начинку. Для этого в миску кладем сыр "фета" и разминаем вилкой. Вместо феты можно взять творог.
2. К нему добавляем твердый тертый сыр и рубленый укроп, все хорошенько перемешиваем и начинка готова! Сыр фета соленый, поэтому твердый сыр берите нейтрального вкуса.
3. Лаваш нарезаем на небольшие прямоугольники.
4. Смазываем начинкой, примерно 1 ст.л. будет достаточно.
5. Сворачиваем в трубочку и немного прижимаем.
6. В отдельную емкость разбиваем яйца, немного солим и взбиваем вилкой.
7. Каждую "палочку" окунаем в яичную смесь и обжариваем на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Как видите все быстро, просто, очень сытно и вкусно! Такие трубочки вкусно есть со сладким чаем или кофе, но это уже дело вкуса.