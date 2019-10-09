Рецепт дня: рулетики из лаваша с сыром фета и зеленью

Сегодня готовим простой и быстрый завтрак-перекус для всей семьи! Для его приготовления понадобиться всего лишь 15 минут.

Ингредиенты:

лаваш – 3 листа

сыр фета – 250 гр.

твердый сыр – 150 гр.

укроп – 1 пучок

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

растительное масло – для жарки

Приготовление:

1. Приготовим начинку. Для этого в миску кладем сыр "фета" и разминаем вилкой. Вместо феты можно взять творог.

2. К нему добавляем твердый тертый сыр и рубленый укроп, все хорошенько перемешиваем и начинка готова! Сыр фета соленый, поэтому твердый сыр берите нейтрального вкуса.

3. Лаваш нарезаем на небольшие прямоугольники.

4. Смазываем начинкой, примерно 1 ст.л. будет достаточно.

5. Сворачиваем в трубочку и немного прижимаем.

6. В отдельную емкость разбиваем яйца, немного солим и взбиваем вилкой.

7. Каждую "палочку" окунаем в яичную смесь и обжариваем на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Как видите все быстро, просто, очень сытно и вкусно! Такие трубочки вкусно есть со сладким чаем или кофе, но это уже дело вкуса.