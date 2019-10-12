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Рецепт дня: тыквенный крем-суп

Рецепт дня: тыквенный крем-суп
10:34 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Сегодня мы приготовим вкусный тыквенный крем-суп.

Всем привет! Сегодня расскажу как приготовить крем-суп из тыквы рецепт. Как сделать тыквенный крем-суп рецепт. Вегетарианские рецепты.

Ингредиенты:

  • тыква — 700 грамм
  • морковь — 2 штуки
  • картофель — 1 штука
  • растительное масло - 2 ст. ложки
  • сливочное масло - немного
  • лук - 2 штуки
  • сельдерей - 0,5 головки
  • куриная приправа - 1 ч. ложка
  • плавленный сырок - 1 штука
  • карри - 1 ч. ложка
  • соль - 1 ч. ложка
  • сливки - 100 мл

Приготовление:

1. Берем кастрюльку, в которой будет вариться суп. Тыкву, морковь и картофель моем, чистим, режем на кубики и складываем в кастрюльку.

2. Заливаем водой, чтобы она практически покрыла овощи и отправляем на плиту на средний огонь. Накрываем крышкой.

3. Тем временем сковороду на умеренный огонь, добавляем растительное масло и кусочек сливочного масла. Пока сковорода нагревается, чистим лук и головку корня сельдерея.

4. Лук нарезаем, а сельдерей трем на терке. если корень большой, то берите половину.

5. Далее скидываем овощи в сковороду и пассируем минут 5-10.

6. Как только вода в кастрюле закипит, делаем огонь ниже среднего и добавляем приправу ддя курицы. И следом отправляем пассированные овощи. Накрываем крышкой и варим 25-30 минут пока овощи не станут мягкими.

7. Пока есть время натрем один сливочный плавленый сырок.

8. Когда овощи сварились, добавляем кари и соль.

9. Вооружаемся блендером. Отбираем часть воды из кастрюли. Блендерим до однородности, добавляем сливки, сырок, и бульон при необходимости.

10. После на среднем огне доводим до кипения и кипятим минут 5. 

Приятного аппетита!

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Рецепт, Вкусно, Тыквенный суп, Тыквенный крем-суп.
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