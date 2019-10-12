Рецепт дня: тыквенный крем-суп

Всем привет! Сегодня расскажу как приготовить крем-суп из тыквы рецепт. Как сделать тыквенный крем-суп рецепт. Вегетарианские рецепты.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Берем кастрюльку, в которой будет вариться суп. Тыкву, морковь и картофель моем, чистим, режем на кубики и складываем в кастрюльку.
2. Заливаем водой, чтобы она практически покрыла овощи и отправляем на плиту на средний огонь. Накрываем крышкой.
3. Тем временем сковороду на умеренный огонь, добавляем растительное масло и кусочек сливочного масла. Пока сковорода нагревается, чистим лук и головку корня сельдерея.
4. Лук нарезаем, а сельдерей трем на терке. если корень большой, то берите половину.
5. Далее скидываем овощи в сковороду и пассируем минут 5-10.
6. Как только вода в кастрюле закипит, делаем огонь ниже среднего и добавляем приправу ддя курицы. И следом отправляем пассированные овощи. Накрываем крышкой и варим 25-30 минут пока овощи не станут мягкими.
7. Пока есть время натрем один сливочный плавленый сырок.
8. Когда овощи сварились, добавляем кари и соль.
9. Вооружаемся блендером. Отбираем часть воды из кастрюли. Блендерим до однородности, добавляем сливки, сырок, и бульон при необходимости.
10. После на среднем огне доводим до кипения и кипятим минут 5.
Приятного аппетита!