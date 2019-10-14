Рецепт дня: курица по-китайски

Сегодня предлагаем вам рецепт вкуснейшей курицы в соусе по-китайски.

Попробуйте сделать так курицу и вы не пожалеете. Вот сам рецепт курицы по-китайски.

Ингредиенты:

куриное филе - 600 грамм

перец сладкий красный - 2 штуки

лук - 2 штуки

имбирь - 40 грамм

ананас - 250-400 грамм

сок - от 1 апельсина

мед - 2 ч. ложки

уксус (винный, яблочный) - 1-2 ст. ложки

кетчуп - 200 грамм

Кляр:

соль - 1 ч. ложка

соевый соус - 1 ч. ложка

белок - от 1 яйца

крахмал - 4 ст. ложки (с горкой)

вода - 1-2 ст. ложки

Приготовление:

1. Первым делом маринад для курицы. В миску отделяем белок одного яйца. Желток нам не понадобится.

2. К белку добавим по чайной ложке соли и соевого соуса.

3. Сверху присыпаем 4 столовыми ложками крахмала и туда же одну столовую ложку воды. Хорошенько все перемешиваем до однородности и отставляем.

4. Теперь приступим к грудке. Нарезаем небольшими кусочками и отправляем в маринад. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был в соусе.

5. Далее к плите. Нам нужно обжарить курицу во фритюре. Берем какую-нибудь кастрюльку, в нее растительное масло, где-то стаканчик.

6. Хорошо разогреваем масло до 175°С или же на огне выше среднего прокалите масло минут

7. Далее не вываливаем всю курицу сразу, а закидываем по одному кусочку, заполняя дно.

8. Обжариваем до золотистого оттенка, достаем шумовкой и отправляем на салфетки. Таким образом обжариваем всю курицу. Выкладываем на тарелку.

9. Далее берем лук, очищаем и мелко нарезаем.

10. Скидывем его в миску, нарезаем сладкий перец на тонкие полоски, смахиваем его к луку. Небольшой кусочек имбиря очищаем и так же нарезаем на тонкие полоски и отправляем в миску с овощами.

11. Далее один большой апельсин катаем по столу и в отдельную миску выжимаем весь сок. От косточек избавляемся, а мякоть не помешает. Так же нужны ананасы, можете заменить их на персики.

12. Теперь сковороду на огонь, хорошенько ее раскаляем, добавим немного растительного масла, скидываем туда все овощи и очень интенсивно перемешиваем. На очень большом огне, очень быстро обжариваем овощи, минуты 2-3.

13. Убавляем огонь до среднего, заливаем апельсиновым соком, быстро перемешиваем, добавляем мед и яблочный уксус (или винный).

14. И не забываем добавить кетчуп. Туда же отправляем курочку, она уже заждалась) убавляем огонь до умеренного и тушим 5 минут.

15. Переодически перемешиваем, чтобы курица пропиталась со всех сторон.

Приятного аппетита!