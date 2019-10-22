Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом

Как приготовить нежные и воздушные рыбные шарики, мягкие и ненавязчивые на вкус? Все очень просто!

Несколько манипуляций, затем духовка и все!

Идеальные сорта рыбы, для таких рецептов - это минтай, треска или хек.

Такие тефтельки съедят даже теми, кто не любит рыбу в рационе!

Ингредиенты:

Тефтели:

Минтай 800 гр.

Хлеб белый 2 кусочка

Молоко (для замачивания хлеба)

Яйцо 1 шт.

Лук 1 шт.

Соль, перец по вкусу

Специи для рыбы 1 ч.л.

Мука для панировки.

Маринад:

Лук 5-6 шт.

Морковь 2 шт.

Уксус столовый 9% -1 с.л.

Вино белое, сухое 100 мл

Томатный кетчуп 2 ст.л.

Сахар 1 ч.л.

Соль, перец по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты. Хлеб замочить в молоке.

Рыбу разделать, убрать все косточки и тщательно промыть. Нарезать на куски пригодные для мясорубки.

Репчатый лук очистить и нарезать на крупные кубики. Рыбу, лук и хлеб перекрутить в фарш через мясорубку. Отжать влагу руками.

Добавить в фарш соль, черный перец, специи для рыбы и яйцо. Хорошо перемешать. Затем отбить фарш руками об чашу. Он станет более однородным, воздушным и нежным.

Приступим к формированию тефтелей.

Захватить столовой ложкой фарш, мокрыми руками сформировать шарик. Обвалять каждый в пшеничной муке.

Сразу же выложить на разогретую, смазанную растительным маслом сковородку. Проделать так со всем фаршем. Поджарить до корочки с 2-х сторон на огне чуть выше среднего. Это нужно для того, чтобы при тушении под маринадом тефтели не развалились.

Выложить заготовки в жаропрочную емкость.

Теперь сделаем маринад.

Лук и морковь очистить. Лук нарезать на мелкие кубики.

Морковь натереть на крупной терке.

В целях экономии времени отправить на выпаривание влаги и обжарку в сковородке с растительным маслом добавив 1 ч.л. соли. Накрыть крышкой. Периодически перемешивать.

Лук жарить до клейкости. Ориентируйтесь по цвету лука, он становится карамельного цвета. Добавить уксус, перемешать. Добавить сахар и белое вино. После чего обязательно выпарить алкоголь. Масса должна загустеть.

Пассировать на растительном масле 10-12 минут до мягкости. После чего добавить томатный кетчуп. По необходимости добавить пару ст.л. кипятка. Жарить еще 3-5 минут и выложить на рыбные шарики.

Выложить поверх моркови лук, разровнять.

Накрыть фольгой и оправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Извлечь из духовки, снять фольгу. Продолжить запекать до образования румяной корочки.

Рыбные тефтели с ароматным маринадом готовы.

Подробнее в видео:

Приятного аппетита!