Скачать
Вторник, 22.10.2019
В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе
В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе
Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами
Президент Европарламента: Последнее слово в деле Brexit - за нами
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Из-за засухи в Зимбабве погибли 55 слонов
Из-за засухи в Зимбабве погибли 55 слонов

Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом

Смотрите фото (16)
Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом
03:30 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Как приготовить нежные и воздушные рыбные шарики, мягкие и ненавязчивые на вкус? Все очень просто!

Несколько манипуляций, затем духовка и все!

Идеальные сорта рыбы, для таких рецептов - это минтай, треска или хек.

Такие тефтельки съедят даже теми, кто не любит рыбу в рационе!

Ингредиенты:

Тефтели:

  • Минтай 800 гр.

  • Хлеб белый 2 кусочка

  • Молоко (для замачивания хлеба)

  • Яйцо 1 шт.

  • Лук 1 шт.

  • Соль, перец по вкусу

  • Специи для рыбы 1 ч.л.

  • Мука для панировки.

Маринад:

  • Лук 5-6 шт.

  • Морковь 2 шт.

  • Уксус столовый 9% -1 с.л.

  • Вино белое, сухое 100 мл

  • Томатный кетчуп 2 ст.л.

  • Сахар 1 ч.л.

  • Соль, перец по вкусу

  • Растительное масло

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты. Хлеб замочить в молоке.

Рыбу разделать, убрать все косточки и тщательно промыть. Нарезать на куски пригодные для мясорубки.

Репчатый лук очистить и нарезать на крупные кубики. Рыбу, лук и хлеб перекрутить в фарш через мясорубку. Отжать влагу руками.

Добавить в фарш соль, черный перец, специи для рыбы и яйцо. Хорошо перемешать. Затем отбить фарш руками об чашу. Он станет более однородным, воздушным и нежным.

Приступим к формированию тефтелей.

Захватить столовой ложкой фарш, мокрыми руками сформировать шарик. Обвалять каждый в пшеничной муке.

Сразу же выложить на разогретую, смазанную растительным маслом сковородку. Проделать так со всем фаршем. Поджарить до корочки с 2-х сторон на огне чуть выше среднего. Это нужно для того, чтобы при тушении под маринадом тефтели не развалились.

Выложить заготовки в жаропрочную емкость.

Теперь сделаем маринад.

Лук и морковь очистить. Лук нарезать на мелкие кубики.

Морковь натереть на крупной терке. 

В целях экономии времени отправить на выпаривание влаги и обжарку в сковородке с растительным маслом добавив 1 ч.л. соли. Накрыть крышкой. Периодически перемешивать.

Лук жарить до клейкости. Ориентируйтесь по цвету лука, он становится карамельного цвета. Добавить уксус, перемешать. Добавить сахар и белое вино. После чего обязательно выпарить алкоголь. Масса должна загустеть.

Пассировать на растительном масле 10-12 минут до мягкости. После чего добавить томатный кетчуп. По необходимости добавить пару ст.л. кипятка. Жарить еще 3-5 минут и выложить на рыбные шарики.

Выложить поверх моркови лук, разровнять.

Накрыть фольгой и оправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Извлечь из духовки, снять фольгу. Продолжить запекать до образования румяной корочки.

Рыбные тефтели с ароматным маринадом готовы.

Подробнее в видео: 

 

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Рецепт, Рыба, Рецепт дня, Рыбные блюда, Вкусные рецепты, Рыбные тефтели, Рыбные шарики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
03 Евродепутат о разговоре Зеленского с Трампом: Это показывает непрофессионализм
04 Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
05 Кулеба рассказал, что для него значит сдача национальных интересов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом
Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь