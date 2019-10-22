Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом

Несколько манипуляций, затем духовка и все!
Идеальные сорта рыбы, для таких рецептов - это минтай, треска или хек.
Такие тефтельки съедят даже теми, кто не любит рыбу в рационе!
Ингредиенты:
Тефтели:
Минтай 800 гр.
Хлеб белый 2 кусочка
Молоко (для замачивания хлеба)
Яйцо 1 шт.
Лук 1 шт.
Соль, перец по вкусу
Специи для рыбы 1 ч.л.
Мука для панировки.
Маринад:
Лук 5-6 шт.
Морковь 2 шт.
Уксус столовый 9% -1 с.л.
Вино белое, сухое 100 мл
Томатный кетчуп 2 ст.л.
Сахар 1 ч.л.
Соль, перец по вкусу
Растительное масло
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты. Хлеб замочить в молоке.
Рыбу разделать, убрать все косточки и тщательно промыть. Нарезать на куски пригодные для мясорубки.
Репчатый лук очистить и нарезать на крупные кубики. Рыбу, лук и хлеб перекрутить в фарш через мясорубку. Отжать влагу руками.
Добавить в фарш соль, черный перец, специи для рыбы и яйцо. Хорошо перемешать. Затем отбить фарш руками об чашу. Он станет более однородным, воздушным и нежным.
Приступим к формированию тефтелей.
Захватить столовой ложкой фарш, мокрыми руками сформировать шарик. Обвалять каждый в пшеничной муке.
Сразу же выложить на разогретую, смазанную растительным маслом сковородку. Проделать так со всем фаршем. Поджарить до корочки с 2-х сторон на огне чуть выше среднего. Это нужно для того, чтобы при тушении под маринадом тефтели не развалились.
Выложить заготовки в жаропрочную емкость.
Теперь сделаем маринад.
Лук и морковь очистить. Лук нарезать на мелкие кубики.
Морковь натереть на крупной терке.
В целях экономии времени отправить на выпаривание влаги и обжарку в сковородке с растительным маслом добавив 1 ч.л. соли. Накрыть крышкой. Периодически перемешивать.
Лук жарить до клейкости. Ориентируйтесь по цвету лука, он становится карамельного цвета. Добавить уксус, перемешать. Добавить сахар и белое вино. После чего обязательно выпарить алкоголь. Масса должна загустеть.
Пассировать на растительном масле 10-12 минут до мягкости. После чего добавить томатный кетчуп. По необходимости добавить пару ст.л. кипятка. Жарить еще 3-5 минут и выложить на рыбные шарики.
Выложить поверх моркови лук, разровнять.
Накрыть фольгой и оправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Извлечь из духовки, снять фольгу. Продолжить запекать до образования румяной корочки.
Рыбные тефтели с ароматным маринадом готовы.
Подробнее в видео:
Приятного аппетита!