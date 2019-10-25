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Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером

Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
04:00 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Сегодня предлагаем Вам приготовить вкуснейший тыквенный суп-пюре.

Наличие картофеля делает суп сытнее , сливки добавляют нежности, а специи пикантности. Этот суп вдвойне вкуснее, если дать ему настоятся. Т.е. можно приготовить спокойно с вечера. Очень нежная, сливочная текстура и удивительный аромат.Попробуйте приготовить вместе с нами.

Ингредиенты:

  • тыква - 700 гр.

  • картофель - 2-3 шт.

  • лук репчатый (крупный) - 1 шт.

  • сельдерей корневой - 35 гр.

  • масло сливочное – 20 гр.

  • сливки 10% - 200 мл.

  • куркума – 0,5 ч.л.

  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.

  • соль,перец черный по вкусу

  • крекеры для подачи

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Приготовление:

1. Подготовить все ингредиенты. Картофель, лук и тыкву вымыть и очистить.

2. У тыквы удалить семена. Нарезать небольшими кубиками.

3. Картофель тоже нарезать на небольшие кубики. Старайтесь, чтобы все овощи были порезаны примерно одного размера, так они будут готовиться равномерно.

4. Сельдерей очистить от кожи, нам понадобится только серцевина. Нарезать на небольшие кусочки.

5. Лук разрезать пополам, затем на кубики.

6. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Добавить растительное масло. Закинуть репчатый лук, щепотку сахара и обжарить до прозрачности около 3-4 минут.

7. Закинуть к луку все овощи: тыкву, селдерей и картофель.сельдерей. Перемешать.

8. Залить кипяток так,чтобы слегка прикрыть овощи водой. Посолить по вкусу. Варить до размягчения овощей. Примерно 12-15 минут будет достаточно.

9. Слить часть бульона в стакан. Затем погружным блендером взбить овощи в пюре.

10. Залить сливки (у меня 10% жирности). Добавить специи у меня это 0,5 ч.л. черного молотого перца, столько же куркумы и молотого сухого чеснока.

11. Тщательно перемешать.Смотрите на густоту супа, я добавила еще бульона. Когда суп настоится, он загустеет.

12. Накрыть крышкой. Дать закипеть, выключить и дать настояться 5-10 минут.

Тыквенный суп-пюре готов. Украсить крекером или сухариками. Вот такой ароматный, яркий, сливочно-тыквенный суп у нас получился. Надеюсь, рецепт был полезен.

Приятного аппетита!

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