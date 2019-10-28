Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут

Гости на пороге? Тогда обязательно приготовьте этот рецепт. Простой в приготовлении торт сделает даже ребенок. Готовится торт из печенья просто, съедается быстро, выглядит эффектно.
Время приготовления: 10 минут + 2 часа на застывание
Порций: 6-8
Ингредиенты:
печенье 2-х цветов: - 600-700 гр.
творог 9%- 380 гр.
сахарная пудра - 100 гр.
сливки 33% - 300 мл.
сироп – 150 мл.
Приготовление:
1. Достать сливки из холодильника и взбить миксером с сахарной пудрой.
2. Творог пробить блендером или протереть через сито. Творог можно домашний. Главное, чтобы не был кислым.
3. Соединить творог и 2 ст. ложки сливок. Пробить блендером. Затем еще пару ложек сливок и снова пробить блендером. Творожную массу переложить в сливки и перемешать до однородной массы.
4. Сироп я взяла из консервированных ананасов, которые продаются кусочками или колечками в жестяных банках.
5. Кольцо диаметром 18 см. проложить внутри пергаментной бумагой. Смазать кремом низ тарелки. Пару столовых ложек крема будет достаточно.
6. Выложить слои печенья: для этого взять темное печенье, окунуть в сироп и выложить в форму по бортику.
7. Аккуратно смазать кремом толщиной примерно 1 см.
8. Затем повторить тоже самое со светлым печеньем: промокнуть в сироп и выложить придавив плотно к крему. Делать так пока не кончится место в форме, чередуя печенье по цвету. Можно воспользоваться только одним цветом печенья, будет не менее вкусно.
9. Сверху промазать кремом. Темное печенье измельчить в блендере в крошку и посыпать сверху торта.
10. Убрать в холодильник на пару часов для застывания и пропитки. Украсить по своему вкусу. Например, ягодами, орехами или просто шоколадом.
Торт без выпечки за 10 минут готов. Разрезать на порционные куски и подавать к столу.
Приятного аппетита!