Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут

Сегодня спешим порадовать вас необычным рецептом вкусного сливочного торта без выпечки всего лишь за 10 минут.

Гости на пороге? Тогда обязательно приготовьте этот рецепт. Простой в приготовлении торт сделает даже ребенок. Готовится торт из печенья просто, съедается быстро, выглядит эффектно.

Время приготовления: 10 минут + 2 часа на застывание

Порций: 6-8

Ингредиенты:

печенье 2-х цветов: - 600-700 гр.

творог 9%- 380 гр.

сахарная пудра - 100 гр.

сливки 33% - 300 мл.

сироп – 150 мл.

Приготовление:

1. Достать сливки из холодильника и взбить миксером с сахарной пудрой.

2. Творог пробить блендером или протереть через сито. Творог можно домашний. Главное, чтобы не был кислым.

3. Соединить творог и 2 ст. ложки сливок. Пробить блендером. Затем еще пару ложек сливок и снова пробить блендером. Творожную массу переложить в сливки и перемешать до однородной массы.

4. Сироп я взяла из консервированных ананасов, которые продаются кусочками или колечками в жестяных банках.

5. Кольцо диаметром 18 см. проложить внутри пергаментной бумагой. Смазать кремом низ тарелки. Пару столовых ложек крема будет достаточно.

6. Выложить слои печенья: для этого взять темное печенье, окунуть в сироп и выложить в форму по бортику.

7. Аккуратно смазать кремом толщиной примерно 1 см.

8. Затем повторить тоже самое со светлым печеньем: промокнуть в сироп и выложить придавив плотно к крему. Делать так пока не кончится место в форме, чередуя печенье по цвету. Можно воспользоваться только одним цветом печенья, будет не менее вкусно.

9. Сверху промазать кремом. Темное печенье измельчить в блендере в крошку и посыпать сверху торта.

10. Убрать в холодильник на пару часов для застывания и пропитки. Украсить по своему вкусу. Например, ягодами, орехами или просто шоколадом.

Торт без выпечки за 10 минут готов. Разрезать на порционные куски и подавать к столу.

Приятного аппетита!