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Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут

Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут

Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
02:49 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Сегодня спешим порадовать вас необычным рецептом вкусного сливочного торта без выпечки всего лишь за 10 минут.

Гости на пороге? Тогда обязательно приготовьте этот рецепт. Простой в приготовлении торт сделает даже ребенок. Готовится торт из печенья просто, съедается быстро, выглядит эффектно.

Время приготовления: 10 минут + 2 часа на застывание

Порций: 6-8

Ингредиенты:

  • печенье 2-х цветов: - 600-700 гр.

  • творог 9%- 380 гр.

  • сахарная пудра - 100 гр.

  • сливки 33% - 300 мл.

  • сироп – 150 мл.

Приготовление:

1. Достать сливки из холодильника и взбить миксером с сахарной пудрой.

2. Творог пробить блендером или протереть через сито. Творог можно домашний. Главное, чтобы не был кислым.

3. Соединить творог и 2 ст. ложки сливок. Пробить блендером. Затем еще пару ложек сливок и снова пробить блендером. Творожную массу переложить в сливки и перемешать до однородной массы.

4. Сироп я взяла из консервированных ананасов, которые продаются кусочками или колечками в жестяных банках.

5. Кольцо диаметром 18 см. проложить внутри пергаментной бумагой. Смазать кремом низ тарелки. Пару столовых ложек крема будет достаточно.

6. Выложить слои печенья: для этого взять темное печенье, окунуть в сироп и выложить в форму по бортику.

7. Аккуратно смазать кремом толщиной примерно 1 см.

8. Затем повторить тоже самое со светлым печеньем: промокнуть в сироп и выложить придавив плотно к крему. Делать так пока не кончится место в форме, чередуя печенье по цвету. Можно воспользоваться только одним цветом печенья, будет не менее вкусно.

9. Сверху промазать кремом. Темное печенье измельчить в блендере в крошку и посыпать сверху торта. 

10. Убрать в холодильник на пару часов для застывания и пропитки. Украсить по своему вкусу. Например, ягодами, орехами или просто шоколадом.

Торт без выпечки за 10 минут готов. Разрезать на порционные куски и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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