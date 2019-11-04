Рецепт дня: шоколадный пирог на кока-коле

Предлагаем вам приготовить простой рецепт вкусного шоколадного торта на кока-коле.

Сегодня готовим шоколадный пирог на кока – коле. Получается очень мягкий, нежный с ярко выраженным шоколадным вкусом, влажный и не требует дополнительной пропитки. Рецепт пирога очень простой и легкий.

Ингредиенты:

мука – 130 гр

сливочное масло – 100 гр

сахар – 110 -130 гр

яйца – 2 шт

какао – 25 гр

сметана или натуральный йогурт – 60 гр

кока – кола (пепси) – 100 мл

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода - 0,5 ч.л.

ванилин

соль

Для помадки:

черный шоколад – 40 гр

сливки 30% жирности – 40 м

форма для выпечки – 17 см диаметр

Приготовление:

1. В миске взбиваю йогурт, яйца, соль и сахар.

2. Затем добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуры и кока- колу.

3. В сито высыпаем муку, какао, разрыхлитель, соду и ванилин и все просеиваю в жидкую смесь. Все взбиваем.

4. Перекладываем тесто в форму застеленную пергаментом.

5. Выпекаем в духовке при 170 град С 40 – 45 мин до сухой шпажки.

6. Для помадки мелко порезанный шоколад заливаем горячими сливками,перемешиваю и смазываю верх пирога. При желании верх пирога можно украсить шоколадной посыпкой.

Приятного аппетита!