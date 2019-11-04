Рецепт дня: шоколадный пирог на кока-коле

Сегодня готовим шоколадный пирог на кока – коле. Получается очень мягкий, нежный с ярко выраженным шоколадным вкусом, влажный и не требует дополнительной пропитки. Рецепт пирога очень простой и легкий.
Ингредиенты:
мука – 130 гр
сливочное масло – 100 гр
сахар – 110 -130 гр
яйца – 2 шт
какао – 25 гр
сметана или натуральный йогурт – 60 гр
кока – кола (пепси) – 100 мл
разрыхлитель – 1 ч.л.
сода - 0,5 ч.л.
ванилин
соль
Для помадки:
черный шоколад – 40 гр
сливки 30% жирности – 40 м
форма для выпечки – 17 см диаметр
Приготовление:
1. В миске взбиваю йогурт, яйца, соль и сахар.
2. Затем добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуры и кока- колу.
3. В сито высыпаем муку, какао, разрыхлитель, соду и ванилин и все просеиваю в жидкую смесь. Все взбиваем.
4. Перекладываем тесто в форму застеленную пергаментом.
5. Выпекаем в духовке при 170 град С 40 – 45 мин до сухой шпажки.
6. Для помадки мелко порезанный шоколад заливаем горячими сливками,перемешиваю и смазываю верх пирога. При желании верх пирога можно украсить шоколадной посыпкой.
Приятного аппетита!