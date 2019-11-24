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Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины
Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины

Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины

Рецепт дня: сочное жаркое чанахи в горшочках из баранины
03:29 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Предлагаем вместе со мной приготовить вкуснейшее жаркое в горшочках - чанахи. Это традиционное Грузинское блюдо.

В чанахи используется только баранина в отличие от других грузинских блюд. Жирное молодое баранье мясо составляет 1/4 или 1/5 объема чанахи. Остальное — овощи: баклажаны, помидоры, картофель и лук, взятые примерно в равных долях. Из пряностей обязательны: кинза, базилик, красный и черный перец.Технология несложна. Главное, чтобы все компоненты были заложены плотно, доверху, без оставления пустого пространства. Именно в этом заключен смысл чанахи.

Ингредиенты: (на 2 горшочка емкостью 700 мл каждый)

  • 300 гр. баранины

  • 3 - 4 шт. картофеля

  • 2 шт. крупных помидора

  • 250 гр. баклажанов

  • 1 шт. репчатого лука

  • 2 зубчика чеснока

  • соль,черный и красный перец, базилик сухой

  • зелень кинзы

  • 2 ст.л. растительного масла

Приготовление: 

1. Убрать сухожилья и пленку с мяса. Если попался лимфоузел – удалить его обязательно. Именно он дает специфический запах баранине.

2. Кусок баранины нарезать небольшими кусочками. Добавить 2 ст.л. растительного масла, перемешать. Посолить, добавить красный и черный молотый перец, и по желанию, сухой базилик.

3. Тщательно перемешать специи с мясом и уложить в горшки.

4. Картофель очистить и нарезать на кубики.

5. Репчатый лук нарезать кубиками. Перемешать картофель с луком, чуть-чуть присолить и уложить в горшки плотным слоем. 

6. Затем взять баклажаны и нарезать тоже кубиками. Каждый слой выкладывать и утрамбовывать поплотнее.

7. Следующий слой - свежие помидоры и чеснок. Можно нарезать их тоже кубиками, но я делаю иначе. Помидоры разрезать пополам и натереть на крупной терке, придерживая за шкурку. Шкурку потом выбросить.

8. Чеснок натереть на мелкой терке. Полученную томатную массу смешать с чесноком, посолить по вкусу и выложить поровну в горшочки.

9. Горшки накрыть крышками и поставим на противень в теплую духовку. Дополнительно воду добавлять не стоит. Блюдо и так отдает много сока. Советуем под горшки подстелить лист фольги и загнуть края вверх наподобие поддона. В процессе приготовления чанахи может выделится много сока, а таким образом вы защитите противень от пригорания.

10. Тушить чанахи при температуре 180 градусов примерно 2 часа в зависимости от того, какое мясо используете и какого размера куски вы выбрали.

11. Готовое блюдо достать из духовки. Нарезать кинзу и в каждый горшочек присыпать.

Если не любите кинзу, можно заменить ее петрушкой и укропом. Но где есть баклажаны и баранина, просто не место другой зелени, кроме кинзы. Закрыть горшки крышками и дать блюду настояться минут 10-15.

Чанахи в горшочках получается безупречно вкусным, это блюдо, по-моему, невозможно испортить. Мясо после долгого тушения просто тает во рту, а все овощи пропитываются соком и ароматом друг друга. Надеюсь, рецепт был полезен.

Приятного аппетита!

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