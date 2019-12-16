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Рецепт дня: куриные тарталетки с грибами и сыром
Рецепт дня: куриные тарталетки с грибами и сыром

Рецепт дня: куриные тарталетки с грибами и сыром

Рецепт дня: куриные тарталетки с грибами и сыром
02:57 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Куриные тарталетки с грибами и сыром можно приготовить и на ужин, если вы следите за своей фигурой.

В куриных тарталетках практически не содержится углеводов, поэтому дегустация такого блюда на ваших боках не отразится!

Ингредиенты:

  • Филе куриное - 1 шт.

  • Грибы - 200 г

  • Сыр твердый - 100 г

  • Масло растительное - 1 ст. л.

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготовьте необходимые ингредиенты для куриных тарталеток с грибами и сыром. Куриное филе промойте, зачистите от пленок и сухожилий, если таковые присутствуют.

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1. Грибы промойте и нарежьте слайсами.

(Использовать можно любые съедобные грибы, но не маслянистые. С лесными грибами аромат и вкус блюда проявляется гораздо ярче!)

Обжарьте грибы в растительном масле около 5-6 минут до румяности.

2. Куриное филе нарежьте тонкими пластинами.

3. Отбейте кулинарным молоточком с обеих сторон. Посолите и поперчите.

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4. Выложите каждую пластину филе в форму для кексов.

5. Натрите твердый сыр на мелкой терке. Выложите в середину каждой формочки немного натертого сыра.

6. Затем дополните их обжаренными грибами.

7. На грибы снова выложите сыр. Поместите формочки в разогретую до 180 градусов духовку и запеките их примерно 20-25 минут, до румяности.

Подайте куриные тарталетки с грибами и сыром к столу теплыми, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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