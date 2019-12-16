Рецепт дня: куриные тарталетки с грибами и сыром

В куриных тарталетках практически не содержится углеводов, поэтому дегустация такого блюда на ваших боках не отразится!
Ингредиенты:
Филе куриное - 1 шт.
Грибы - 200 г
Сыр твердый - 100 г
Масло растительное - 1 ст. л.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Приготовление
Подготовьте необходимые ингредиенты для куриных тарталеток с грибами и сыром. Куриное филе промойте, зачистите от пленок и сухожилий, если таковые присутствуют.
1. Грибы промойте и нарежьте слайсами.
(Использовать можно любые съедобные грибы, но не маслянистые. С лесными грибами аромат и вкус блюда проявляется гораздо ярче!)
Обжарьте грибы в растительном масле около 5-6 минут до румяности.
2. Куриное филе нарежьте тонкими пластинами.
3. Отбейте кулинарным молоточком с обеих сторон. Посолите и поперчите.
4. Выложите каждую пластину филе в форму для кексов.
5. Натрите твердый сыр на мелкой терке. Выложите в середину каждой формочки немного натертого сыра.
6. Затем дополните их обжаренными грибами.
7. На грибы снова выложите сыр. Поместите формочки в разогретую до 180 градусов духовку и запеките их примерно 20-25 минут, до румяности.
Подайте куриные тарталетки с грибами и сыром к столу теплыми, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!