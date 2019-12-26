Рецепт дня: запеченные свиные ребрышки в томатном маринаде

Времени на приготовления свиных ребрышек вам потребуется совсем немного, если замариновать их с вечера.
Ингредиенты:
Свиные ребрышки - 600 г
Паста томатная - 50 г
Мед - 70 г
Горчица острая - 30 г
Уксус 9% - 15 мл (1 ст. ложка)
Соевый соус - 75 мл
Вода - 300 мл
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Петрушка (зелень) - для подачи
Масло растительное - для смазывания
Приготовление
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеченных свиных ребрышек в томатном маринаде.
1. Свиные ребрышки вымойте, обсушите и разрежьте на части.
2. В миску влейте мед и положите горчицу, перемешайте до однородности. Добавьте к медово-горчичной массе томатную пасту и черный молотый перец, перемешайте. Влейте в миску соевый соус и перемешайте до однородного состояния. Влейте в миску воду и перемешайте. Попробуйте на вкус и посолите, если это необходимо.
3. В широкую миску уложите ребрышки и залейте получившимся маринадом.
Закройте миску крышкой и уберите в холодное место на 12 часов для маринования.
4. Форму для запекания застелите фольгой и смажьте ее маслом. Уложите ребрышки и налейте немного маринада. Включите духовку на температуру 180 градусов.
5. Закройте верх формы фольгой. Поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 60 минут при температуре 180 градусов.
6. Достаньте форму из духовки, снимите верхнюю фольгу. Поперчите ребрышки и полейте образовавшимся соком.
Поставьте снова в духовку и запекайте еще 20-30 минут до румяной корочки.
Достаньте форму из духовку и переложите ребрышки на блюдо. Порежьте мелко петрушку и посыпьте ребрышки.
Наши запеченные ребрышки в томатном маринаде готовы. Приятного аппетита!