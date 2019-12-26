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Рецепт дня: запеченные свиные ребрышки в томатном маринаде

Рецепт дня: запеченные свиные ребрышки в томатном маринаде
03:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вкусные, ароматные и румяные свиные ребрышки, запечённые в томатном маринаде, - просто находка для любителей вкусно поесть.

Времени на приготовления свиных ребрышек вам потребуется совсем немного, если замариновать их с вечера.

Ингредиенты:

  • Свиные ребрышки - 600 г

  • Паста томатная - 50 г

  • Мед - 70 г

  • Горчица острая - 30 г

  • Уксус 9% - 15 мл (1 ст. ложка)

  • Соевый соус - 75 мл

  • Вода - 300 мл

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Петрушка (зелень) - для подачи

  • Масло растительное - для смазывания

Приготовление

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеченных свиных ребрышек в томатном маринаде.

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1. Свиные ребрышки вымойте, обсушите и разрежьте на части.

2. В миску влейте мед и положите горчицу, перемешайте до однородности. Добавьте к медово-горчичной массе томатную пасту и черный молотый перец, перемешайте. Влейте в миску соевый соус и перемешайте до однородного состояния. Влейте в миску воду и перемешайте. Попробуйте на вкус и посолите, если это необходимо.

3. В широкую миску уложите ребрышки и залейте получившимся маринадом.

Закройте миску крышкой и уберите в холодное место на 12 часов для маринования.

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4. Форму для запекания застелите фольгой и смажьте ее маслом. Уложите ребрышки и налейте немного маринада. Включите духовку на температуру 180 градусов.

5. Закройте верх формы фольгой. Поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 60 минут при температуре 180 градусов.

6. Достаньте форму из духовки, снимите верхнюю фольгу. Поперчите ребрышки и полейте образовавшимся соком.

Поставьте снова в духовку и запекайте еще 20-30 минут до румяной корочки.

Достаньте форму из духовку и переложите ребрышки на блюдо. Порежьте мелко петрушку и посыпьте ребрышки.

Наши запеченные ребрышки в томатном маринаде готовы. Приятного аппетита!

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