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Рецепт дня: чернично-ванильная панна котта

Рецепт дня: чернично-ванильная панна котта
03:50 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Предлагаем приготовить вкуснейший итальянский десерт панна котта с черничным и ванильным вкусом.

Для приготовления десерта подойдут абсолютно любые ягоды которые сейчас у вас есть, например: клубника, малина, ежевика и даже вишня, я буду использовать чернику. Десерт действительно очень вкусный, ароматный, и довольно легко готовиться. Побалуйте себя и своих любимых, очень вкусным и одновременно легким десертом!

Ингредиенты на 6 порций: Объем стакана 300 мл

Для черничного слоя:

  • Черника (свежая или замороженная) - 300 г

  • Сливки (20-35%) - 250 мл

  • Молоко (2,5%) - 250 мл

  • Желатин - 10 г

  • Молоко (для желатина) - 60 мл

  • Сахар - 75 г

Для ванильного слоя:

  • Сливки (33-35%) - 250 мл

  • Молоко (2,5%) - 350 мл

  • Желатин - 10 г

  • Молоко (для желатина) - 60 мл

  • Сахар - 75 г

  • Ванильный экстракт - 2 ч.л

Для украшения:

  • Черника или голубика (свежая) - по вкусу

  • Розмарин (веточки) - по вкусу

Приготовление:

1. Готовим черничную панна котту. Для начала, подготавливаем шесть стаканов или бокалов - объемом 300 мл. Ставим стаканы под наклоном например: в форму для кексов, подложив под низ стаканов бумажное полотенце.

2. Желатин заливаем холодным молоком, хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для набухания.

3. В сотейник наливаем молоко, добавляем сливки и сахар.

4. Ставим кастрюльку на средний огонь постоянно помешивая венчиком, доводим молочную смесь до кипения, но не кипятим!

5. Снимаем сотейник с огня и немного охлаждаем примерно до 60°С. В немного остывшую молочную смесь добавляем набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного его растворения.

6. Чернику пробиваем блендером до состояния однородного пюре. (Если у вас черника замороженная, как у меня, то ее нужно предварительно разморозить.)

7. Добавляем черничное пюре к молочной массе и хорошо перемешиваем венчиком до однородности.

8. Переливаем черничную массу в подходящую чашу с носиком для того, чтобы аккуратно разлить десерт. Полученную черничную смесь разливаем по стаканам, практически до самых краёв.

9. В таком виде оставляем десерт охлаждаться до комнатной температуры. Затем остывший мусс убираем в холодильник на 2 часа или до полного застывания.

10. Готовим ванильную панна котту. Желатин заливаем холодным молоком, хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для набухания.

11. В сотейник наливаем молоко, добавляем сливки и сахар.

12. Ставим кастрюльку на средний огонь постоянно помешивая, доводим сливочно-молочную смесь до кипения, но не кипятим!

13. Снимаем сотейник с огня и немного охлаждаем примерно до 60°С.

14. В немного остывшую молочную смесь добавляем ванильный экстракт, набухший желатин и хорошенько перемешиваем до полного растворения желатина.

15. Затем оставляем молочную смесь на столе и охлаждаем до комнатной температуры.

16. Переливаем ванильную массу в подходящую чашу с носиком, чтобы аккуратно разлить смесь. Достаем застывший десерт с черничным слоем из холодильника. Ставим стаканы вертикально на ровную поверхность.

17. Затем разливаем по стаканам остывшую ванильную панна котту.

18. Убираем десерт в холодильник на 2-3 часа или до полного застывания.

19. Перед подачей на стол, застывшую панну-котту украшаем свежими ягодами черники (у меня голубика), и веточками свежего розмарина. Вот такая красота у нас получается!

Десерт получается красивым и очень нежным! Панна котта буквально тает во рту, постепенно раскрывая, ярко выраженный черничный и ванильный вкус. Чернично-ванильная панна котта готова.

Приятного аппетита!

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