Рецепт дня: чернично-ванильная панна котта

Для приготовления десерта подойдут абсолютно любые ягоды которые сейчас у вас есть, например: клубника, малина, ежевика и даже вишня, я буду использовать чернику. Десерт действительно очень вкусный, ароматный, и довольно легко готовиться. Побалуйте себя и своих любимых, очень вкусным и одновременно легким десертом!
Ингредиенты на 6 порций: Объем стакана 300 мл
Для черничного слоя:
Черника (свежая или замороженная) - 300 г
Сливки (20-35%) - 250 мл
Молоко (2,5%) - 250 мл
Желатин - 10 г
Молоко (для желатина) - 60 мл
Сахар - 75 г
Для ванильного слоя:
Сливки (33-35%) - 250 мл
Молоко (2,5%) - 350 мл
Желатин - 10 г
Молоко (для желатина) - 60 мл
Сахар - 75 г
Ванильный экстракт - 2 ч.л
Для украшения:
Черника или голубика (свежая) - по вкусу
Розмарин (веточки) - по вкусу
Приготовление:
1. Готовим черничную панна котту. Для начала, подготавливаем шесть стаканов или бокалов - объемом 300 мл. Ставим стаканы под наклоном например: в форму для кексов, подложив под низ стаканов бумажное полотенце.
2. Желатин заливаем холодным молоком, хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для набухания.
3. В сотейник наливаем молоко, добавляем сливки и сахар.
4. Ставим кастрюльку на средний огонь постоянно помешивая венчиком, доводим молочную смесь до кипения, но не кипятим!
5. Снимаем сотейник с огня и немного охлаждаем примерно до 60°С. В немного остывшую молочную смесь добавляем набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного его растворения.
6. Чернику пробиваем блендером до состояния однородного пюре. (Если у вас черника замороженная, как у меня, то ее нужно предварительно разморозить.)
7. Добавляем черничное пюре к молочной массе и хорошо перемешиваем венчиком до однородности.
8. Переливаем черничную массу в подходящую чашу с носиком для того, чтобы аккуратно разлить десерт. Полученную черничную смесь разливаем по стаканам, практически до самых краёв.
9. В таком виде оставляем десерт охлаждаться до комнатной температуры. Затем остывший мусс убираем в холодильник на 2 часа или до полного застывания.
10. Готовим ванильную панна котту. Желатин заливаем холодным молоком, хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для набухания.
11. В сотейник наливаем молоко, добавляем сливки и сахар.
12. Ставим кастрюльку на средний огонь постоянно помешивая, доводим сливочно-молочную смесь до кипения, но не кипятим!
13. Снимаем сотейник с огня и немного охлаждаем примерно до 60°С.
14. В немного остывшую молочную смесь добавляем ванильный экстракт, набухший желатин и хорошенько перемешиваем до полного растворения желатина.
15. Затем оставляем молочную смесь на столе и охлаждаем до комнатной температуры.
16. Переливаем ванильную массу в подходящую чашу с носиком, чтобы аккуратно разлить смесь. Достаем застывший десерт с черничным слоем из холодильника. Ставим стаканы вертикально на ровную поверхность.
17. Затем разливаем по стаканам остывшую ванильную панна котту.
18. Убираем десерт в холодильник на 2-3 часа или до полного застывания.
19. Перед подачей на стол, застывшую панну-котту украшаем свежими ягодами черники (у меня голубика), и веточками свежего розмарина. Вот такая красота у нас получается!
Десерт получается красивым и очень нежным! Панна котта буквально тает во рту, постепенно раскрывая, ярко выраженный черничный и ванильный вкус. Чернично-ванильная панна котта готова.
Приятного аппетита!