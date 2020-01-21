Скачать
Вторник, 21.01.2020
Коляда: Мы самостоятельно будем определять учреждения для реабилитации ветеранов
Коляда: Мы самостоятельно будем определять учреждения для реабилитации ветеранов
Щерба: Австрия не будет лоббистом российских интересов в Европе
Щерба: Австрия не будет лоббистом российских интересов в Европе
Хорватский гигант зовет на бой Усика
Хорватский гигант зовет на бой Усика
Возраст не главное: голливудские актрисы, которые не теряют свою красоту (Фото)
Возраст не главное: голливудские актрисы, которые не теряют свою красоту (Фото)

Рецепт дня: супервкусная курица в пряном соусе

Рецепт дня: супервкусная курица в пряном соусе
03:55 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pinterest.com

Предлагаем вам приготовить курицу в пряном медовом соусе.

Надоела обычная куриная грудка? Предлагаем простой способ приготовить ее, превратив в оригинальное и вполне себе ресторанное блюдо!

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2 шт.

  • растительное масло — по вкусу

  • соль — по вкусу

  • СМЧП — по вкусу (https://bit.ly/СМЧП)

Соус:

  • чеснок — 2 зубка

  • итальянские травы — 2 ч. л.

  • вода — 240 мл. (1 ст.)

  • горчица — ст. л.

  • мёд — 2-3 ст. л.

  • бальзамический уксус — 60-80 мл.

  • соль — по вкусу

  • петрушка — по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе нарежьте на несколько кусочков по диагонали и выложите на тарелку.

2. Сбрызните растительным маслом, посолите, и конечно же СМЧП. Поперчите с обеих сторон.

3. Приступайте к обжарке. На раскалённую сковороду выкладывайте кусочек мяса. Им же и смажьте сковороду. Затем выложите все остальные кусочки. Обжаривать с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Румяные кусочки обратно выкладываем на тарелку. Далее средний огонь. А на сковороду отправьте заранее очищенный и мелко нарезанный лук и чеснок. Следом за чесноком итальянские травы. Перемешайте и дайте чесноку подзолотиться.

4. Влейте воду в сковороду и огонь на максимум. Перемешайте. Туда же горчицу, мёд и бальзамик. Присолите. Ваша задача - выпарить лишнюю воду.

5. Как только жидкость выкипит, отправьте курицу в сковороду. Пусть готовится дальше на небольшом огне. Через 5-6 минут курица будет готова.

6. За минуту до готовности мелко порубите петрушку. Половину отправьте в сковороду. И можно подавать. Отлично подойдёт к рису.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепт дня, Вкусная курица, Простой рецепт, Рецепт курицы, Курица в пряном соусе, Курица в медовом соусе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
02 Двойное гражданство: Зеленский рассказал о планах вернуть часть диаспоры из США
03 Зеленский: Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено
04 От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
05 Не только полезные, но и вкусные: целебные свойства фиников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко пришел в ГБР за повестками
Порошенко пришел в ГБР за повестками
Советники Трампа о статьях по импичменту: Оскорбление конституции
Советники Трампа об импичменте: Оскорбление конституции
Эпидемия в Китае: в ВОЗ анонсировали экстренное заседание
Эпидемия в Китае: в ВОЗ анонсировали экстренное заседание
Рецепт дня: супервкусная курица в пряном соусе
Рецепт дня: супервкусная курица в пряном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь