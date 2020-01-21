Предлагаем вам приготовить курицу в пряном медовом соусе.

Надоела обычная куриная грудка? Предлагаем простой способ приготовить ее, превратив в оригинальное и вполне себе ресторанное блюдо!

Ингредиенты:

куриное филе — 2 шт.

растительное масло — по вкусу

соль — по вкусу

СМЧП — по вкусу (https://bit.ly/СМЧП)

Соус:

чеснок — 2 зубка

итальянские травы — 2 ч. л.

вода — 240 мл. (1 ст.)

горчица — ст. л.

мёд — 2-3 ст. л.

бальзамический уксус — 60-80 мл.

соль — по вкусу

петрушка — по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе нарежьте на несколько кусочков по диагонали и выложите на тарелку.

2. Сбрызните растительным маслом, посолите, и конечно же СМЧП. Поперчите с обеих сторон.

3. Приступайте к обжарке. На раскалённую сковороду выкладывайте кусочек мяса. Им же и смажьте сковороду. Затем выложите все остальные кусочки. Обжаривать с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Румяные кусочки обратно выкладываем на тарелку. Далее средний огонь. А на сковороду отправьте заранее очищенный и мелко нарезанный лук и чеснок. Следом за чесноком итальянские травы. Перемешайте и дайте чесноку подзолотиться.

4. Влейте воду в сковороду и огонь на максимум. Перемешайте. Туда же горчицу, мёд и бальзамик. Присолите. Ваша задача - выпарить лишнюю воду.

5. Как только жидкость выкипит, отправьте курицу в сковороду. Пусть готовится дальше на небольшом огне. Через 5-6 минут курица будет готова.

6. За минуту до готовности мелко порубите петрушку. Половину отправьте в сковороду. И можно подавать. Отлично подойдёт к рису.

Приятного аппетита!