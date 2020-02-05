Рецепт дня: Знаменитый львовский сырник

Вариантов приготовления львовского сырника очень много!

На родине, в украинском городе Львове, знаменитый сырник готовят с лимонной или апельсиновой цедрой, кокосовой стружкой, орехами, маком и даже яблоками. Обязательными ингредиентами для сырника являются яйца, жирный домашний творог и качественное сливочное масло. Сверху львовский сырник непременно поливается толстым слоем шоколадной глазури.

Ингредиенты:

Творог домашний (средней жирности) - 1 кг

Сахар - 200 г

Яйца - 5 шт.

Масло сливочное - 100 г

Крахмал картофельный - 2 ст. ложки

Лимон (цедра) - 1/2 шт.

Изюм - 50 г

Базилик или мята (для украшения) - 2 веточки

Для глазури:

Масло сливочное - 50 г

Сахар - 2 ст. ложки

Сметана - 3 ст. ложки

Какао-порошок - 2 ст. ложки

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

Творог лучше взять домашний, он более жирный и однородный, чем магазинный. Сливочное масло должно быть мягким.

1. В глубокую миску выложите творог и размягчённое сливочное масло. Погружным блендером измельчите творог с маслом в однородную массу. (Если нет блендера, то творог можно протереть через сито, а затем смешать со сливочным маслом.)

2. Яйца разбейте, отделите белки от желтков. Белки поставьте в холодильник. Желтки добавьте к творогу и снова тщательно перемешайте.

В миску с тестом добавьте сахар и крахмал, перемешайте.

3. С помощью мелкой тёрки снимите с лимона цедру (только жёлтую часть, так как белая горчит). Добавьте цедру к творожной массе. Туда же выложите изюм.

(По желанию можно добавить орехи, апельсиновую цедру, цукаты или сухофрукты.)

4. Белки достаньте из холодильника и взбейте венчиком блендера до образования устойчивой белой пены.

5. Добавьте взбитые белки в творожную массу, аккуратно вмешивая их ложкой или лопаткой. Мешайте снизу вверх, чтобы не выпустить из теста воздух.

6. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом и переложите в неё творожную массу. Сырник немного поднимется, поэтому не повторяйте моей ошибки. Лучше возьмите форму немного больше.

7. Готовьте львовский сырник в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут. Затем достаньте форму с сырником из духовки и слегка остудите перед тем, как вынуть из формы.

Переверните сырник на доску и полностью остудите.

8. Для глазури подготовьте какао, сметану, сахар и сливочное масло. Вместо сметаны можно взять жирные (более 20%) сливки.

9. Смешайте сметану, сахар, сливочное масло и какао в кастрюле. Поставьте кастрюлю на огонь и готовьте глазурь, пока сахар полностью не растворится, при этом не доводя до кипения.

10. Залейте получившейся шоколадной глазурью львовский сырник и поставьте в холодильник для застывания, примерно на 1-2 часа.

Украсьте львовский сырник листьями свежей мяты или базилика.

Сырник получается влажным, сладким, ароматным и очень вкусным. Совершенно заслуженно этот десерт приобрёл в западной Украине такую популярность.

Утром с ароматным кофе кусочек львовского сырника - это просто рай на земле! Приятного аппетита!