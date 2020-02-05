Рецепт дня: Знаменитый львовский сырник

На родине, в украинском городе Львове, знаменитый сырник готовят с лимонной или апельсиновой цедрой, кокосовой стружкой, орехами, маком и даже яблоками. Обязательными ингредиентами для сырника являются яйца, жирный домашний творог и качественное сливочное масло. Сверху львовский сырник непременно поливается толстым слоем шоколадной глазури.
Ингредиенты:
Творог домашний (средней жирности) - 1 кг
Сахар - 200 г
Яйца - 5 шт.
Масло сливочное - 100 г
Крахмал картофельный - 2 ст. ложки
Лимон (цедра) - 1/2 шт.
Изюм - 50 г
Базилик или мята (для украшения) - 2 веточки
Для глазури:
Масло сливочное - 50 г
Сахар - 2 ст. ложки
Сметана - 3 ст. ложки
Какао-порошок - 2 ст. ложки
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты.
Творог лучше взять домашний, он более жирный и однородный, чем магазинный. Сливочное масло должно быть мягким.
1. В глубокую миску выложите творог и размягчённое сливочное масло. Погружным блендером измельчите творог с маслом в однородную массу. (Если нет блендера, то творог можно протереть через сито, а затем смешать со сливочным маслом.)
2. Яйца разбейте, отделите белки от желтков. Белки поставьте в холодильник. Желтки добавьте к творогу и снова тщательно перемешайте.
В миску с тестом добавьте сахар и крахмал, перемешайте.
3. С помощью мелкой тёрки снимите с лимона цедру (только жёлтую часть, так как белая горчит). Добавьте цедру к творожной массе. Туда же выложите изюм.
(По желанию можно добавить орехи, апельсиновую цедру, цукаты или сухофрукты.)
4. Белки достаньте из холодильника и взбейте венчиком блендера до образования устойчивой белой пены.
5. Добавьте взбитые белки в творожную массу, аккуратно вмешивая их ложкой или лопаткой. Мешайте снизу вверх, чтобы не выпустить из теста воздух.
6. Духовку разогрейте до 180 градусов.
Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом и переложите в неё творожную массу. Сырник немного поднимется, поэтому не повторяйте моей ошибки. Лучше возьмите форму немного больше.
7. Готовьте львовский сырник в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут. Затем достаньте форму с сырником из духовки и слегка остудите перед тем, как вынуть из формы.
Переверните сырник на доску и полностью остудите.
8. Для глазури подготовьте какао, сметану, сахар и сливочное масло. Вместо сметаны можно взять жирные (более 20%) сливки.
9. Смешайте сметану, сахар, сливочное масло и какао в кастрюле. Поставьте кастрюлю на огонь и готовьте глазурь, пока сахар полностью не растворится, при этом не доводя до кипения.
10. Залейте получившейся шоколадной глазурью львовский сырник и поставьте в холодильник для застывания, примерно на 1-2 часа.
Украсьте львовский сырник листьями свежей мяты или базилика.
Сырник получается влажным, сладким, ароматным и очень вкусным. Совершенно заслуженно этот десерт приобрёл в западной Украине такую популярность.
Утром с ароматным кофе кусочек львовского сырника - это просто рай на земле! Приятного аппетита!