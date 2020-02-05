Скачать
Среда, 05.02.2020
Президент одобрил ратификацию соглашения между Украиной и Сингапуром по налогообложению
Президент одобрил ратификацию соглашения между Украиной и Сингапуром по налогообложению
Трамп огласит традиционное обращение к американскому народу
Трамп огласит традиционное обращение к американскому народу
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 февраля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 февраля 2020 года

Рецепт дня: Знаменитый львовский сырник

Рецепт дня: Знаменитый львовский сырник
03:45 Сегодня Телеграф

Вариантов приготовления львовского сырника очень много!

На родине, в украинском городе Львове, знаменитый сырник готовят с лимонной или апельсиновой цедрой, кокосовой стружкой, орехами, маком и даже яблоками. Обязательными ингредиентами для сырника являются яйца, жирный домашний творог и качественное сливочное масло. Сверху львовский сырник непременно поливается толстым слоем шоколадной глазури.

Ингредиенты:

  • Творог домашний (средней жирности) - 1 кг

  • Сахар - 200 г

  • Яйца - 5 шт.

  • Масло сливочное - 100 г

  • Крахмал картофельный - 2 ст. ложки

  • Лимон (цедра) - 1/2 шт.

  • Изюм - 50 г

  • Базилик или мята (для украшения) - 2 веточки

Для глазури:

  • Масло сливочное - 50 г

  • Сахар - 2 ст. ложки

  • Сметана - 3 ст. ложки

  • Какао-порошок - 2 ст. ложки

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты.

Творог лучше взять домашний, он более жирный и однородный, чем магазинный. Сливочное масло должно быть мягким.

Рецепт дня: Бананово-творожный смузи с какао (без сахара)
Рецепт дня: Бананово-творожный смузи с какао (без сахара)Читать полностью

1. В глубокую миску выложите творог и размягчённое сливочное масло. Погружным блендером измельчите творог с маслом в однородную массу. (Если нет блендера, то творог можно протереть через сито, а затем смешать со сливочным маслом.)

2. Яйца разбейте, отделите белки от желтков. Белки поставьте в холодильник. Желтки добавьте к творогу и снова тщательно перемешайте.

В миску с тестом добавьте сахар и крахмал, перемешайте.

3. С помощью мелкой тёрки снимите с лимона цедру (только жёлтую часть, так как белая горчит). Добавьте цедру к творожной массе. Туда же выложите изюм.

(По желанию можно добавить орехи, апельсиновую цедру, цукаты или сухофрукты.)

4. Белки достаньте из холодильника и взбейте венчиком блендера до образования устойчивой белой пены.

Интересные вкусные рецепты для всей семьи (Фото)
Интересные вкусные рецепты для всей семьи (Фото)Читать полностью

5. Добавьте взбитые белки в творожную массу, аккуратно вмешивая их ложкой или лопаткой. Мешайте снизу вверх, чтобы не выпустить из теста воздух.

6. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом и переложите в неё творожную массу. Сырник немного поднимется, поэтому не повторяйте моей ошибки. Лучше возьмите форму немного больше.

7. Готовьте львовский сырник в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут. Затем достаньте форму с сырником из духовки и слегка остудите перед тем, как вынуть из формы.

Переверните сырник на доску и полностью остудите.

8. Для глазури подготовьте какао, сметану, сахар и сливочное масло. Вместо сметаны можно взять жирные (более 20%) сливки.

Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремом
Рецепт дня: нежные норвежские булочки с заварным кремомЧитать полностью

9. Смешайте сметану, сахар, сливочное масло и какао в кастрюле. Поставьте кастрюлю на огонь и готовьте глазурь, пока сахар полностью не растворится, при этом не доводя до кипения.

10. Залейте получившейся шоколадной глазурью львовский сырник и поставьте в холодильник для застывания, примерно на 1-2 часа.

Украсьте львовский сырник листьями свежей мяты или базилика.

Сырник получается влажным, сладким, ароматным и очень вкусным. Совершенно заслуженно этот десерт приобрёл в западной Украине такую популярность.

Утром с ароматным кофе кусочек львовского сырника - это просто рай на земле! Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Десерт, Приготовление, Сырник, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Львовский сырник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
02 Арахамия: На этой неделе мы настроены голосовать за землю
03 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
04 Разумков о роспуске Рады: Парламент имеет иммунитет на год
05 Разумков о законопроекте о рынке земли: Он стоит в повестке дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
Эталон мужской красоты: кто он - самый красивый мужчина планеты
Эталон мужской красоты: кто он - самый красивый мужчина планеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь