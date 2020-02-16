Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)

Кокосовая начинка хорошо держит форму, в меру сладкая и очень кокосовая. Если вы любите конфеты Баунти, то настоятельно рекомендую приготовить эту вкусняшку. Можно сделать в виде круглого торта.
Ингредиенты:
Шоколадная кексовая основа
Сливочное масло – 80 гр. (можно заменить маргарином)
Яйцо – 2 шт.
Мука пшеничная просеянная – 80 гр.
Сахар – 80 гр.
Какао – 2 ч.л. с большой горкой
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Соль – щепотка
Кокосовая начинка:
Молоко – 400 гр
Сахар – 80 гр
Ванильный сахар – 10 гр
Манная крупа – 2 ст.л. (без горки)
Кокосовая стружка – 200 гр
Сливочное масло 82% – 100 гр
Глазурь:
Шоколад молочный – 150 гр
Молоко – 40-80 гр (чем больше молока, тем более мягкой будет глазурь)
Приготовление:
1.Для шоколадной основы миксером взбить масло с сахаром и щепоткой соли, добавить яйца, взбивать 3-4 минуты. Муку смешать с какао и разрыхлителем и просеять в тесто, перемешать лопаткой до однородности. Выложить тесто в форму, выстеленную пергаментом, разровнять. Выпекать при 180 градусах 12-15 минут до готовности.
2.Для кокосовой начинки: молоко нагреть, ввести тонкой струйкой манную крупу, варить до первых пузырей кипения. Получится достаточно жидкая манная каша. Не переживайте, позже она загустеет. Сразу скажу, что в готовом креме манка совсем не чувствуется. Если хотите можно заменить на крахмал (1 ст.л.). Добавить сахар. Ванильный сахар, сливочное масло, кокосовую стружку. Все перемешать и выложить на шоколадную основу.
3.Глазурь можно сделать из молочного шоколада, по вкусу получается очень похоже на конфеты баунти, так как там тоже кокосовая начинка в молочном шоколаде. А можно сделать более бюджетную глазурь из сметаны, какао и сахара. Я делала мягкую глазурь из шоколада. Для этого нужно прогреть молоко и залить им шоколад. Покрыть пирожное глазурью. Дать ему полностью остыть при комнатной температуре, а потом поставить в холодильник на час-полтора, чтобы оно полностью стабилизировалось.
Видео-рецепт:
Приятного аппетита!!!