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Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)

Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)
05:25 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

По этому рецепту получается нежное, мягкое и ароматное кокосовое лакомство.

Кокосовая начинка хорошо держит форму, в меру сладкая и очень кокосовая. Если вы любите конфеты Баунти, то настоятельно рекомендую приготовить эту вкусняшку. Можно сделать в виде круглого торта.

Ингредиенты:

  • Шоколадная кексовая основа

  • Сливочное масло – 80 гр. (можно заменить маргарином)

  • Яйцо – 2 шт.

  • Мука пшеничная просеянная – 80 гр.

  • Сахар – 80 гр.

  • Какао – 2 ч.л. с большой горкой

  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

  • Соль – щепотка

Кокосовая начинка:

  • Молоко – 400 гр

  • Сахар – 80 гр

  • Ванильный сахар – 10 гр

  • Манная крупа – 2 ст.л. (без горки)

  • Кокосовая стружка – 200 гр

  • Сливочное масло 82% – 100 гр

Глазурь:

  • Шоколад молочный – 150 гр

  • Молоко – 40-80 гр (чем больше молока, тем более мягкой будет глазурь)

Приготовление: 

1.Для шоколадной основы миксером взбить масло с сахаром и щепоткой соли, добавить яйца, взбивать 3-4 минуты. Муку смешать с какао и разрыхлителем и просеять в тесто, перемешать лопаткой до однородности. Выложить тесто в форму, выстеленную пергаментом, разровнять. Выпекать при 180 градусах 12-15 минут до готовности.

2.Для кокосовой начинки: молоко нагреть, ввести тонкой струйкой манную крупу, варить до первых пузырей кипения. Получится достаточно жидкая манная каша. Не переживайте, позже она загустеет. Сразу скажу, что в готовом креме манка совсем не чувствуется. Если хотите можно заменить на крахмал (1 ст.л.). Добавить сахар. Ванильный сахар, сливочное масло, кокосовую стружку. Все перемешать и выложить на шоколадную основу. 

3.Глазурь можно сделать из молочного шоколада, по вкусу получается очень похоже на конфеты баунти, так как там тоже кокосовая начинка в молочном шоколаде. А можно сделать более бюджетную глазурь из сметаны, какао и сахара. Я делала мягкую глазурь из шоколада. Для этого нужно прогреть молоко и залить им шоколад. Покрыть пирожное глазурью. Дать ему полностью остыть при комнатной температуре, а потом поставить в холодильник на час-полтора, чтобы оно полностью стабилизировалось.

Видео-рецепт:

 

Приятного аппетита!!!

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Рецепт, Выпечка, Пирожное, Баунти, Рецепт дня, Вкусные рецепты.
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