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Плов с уткой от судьи Мастер-шеф Владимира Ярославского

Плов с уткой от судьи Мастер-шеф Владимира Ярославского
04:42 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Facebook

Плов с уткой на белом рисе Жасмин или черном — Venero по рецепту Владимира Ярославского.

Судья телепроекта МастерШеф. Профессионалы и шеф-повар Lucky Restaurant Vinotheque Владимир Ярославский рассказал, как быстро и просто приготовить ароматный плов с уткой. Для блюда понадобится рис, утка, морковь, лук, изюм и микс специй.

Рис можно использовать как обычный белый, так и черный рис — Venero. Приготовление плова на черном рисе немного отличается.

Шеф-повар рекомендует замачивать такой рис в воде заранее, готовить дольше и использовать больше воды. Рис очень плотный, но плов из него получается красивый.

Ингредиенты:

  • утиные ножки — 2 шт.
  • рис Жасмин — 250 г
  • репчатый лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • изюм или барбарис — 50 г
  • карри
  • микс специй — зира, кориандр, фенхель, черный и душистый перец
  • соль

Ножки обрабатываем — отдельно кости, отдельно кожа и мясо. Большую морковь нарезаем брусочками. Лук нарезаем мелко.

На сковороде жарим кожу, чтобы получить жир. На нем обжариваем морковь, затем лук и бросаем мясо утки, нарезанное кусочками. Хорошо обжариваем все ингредиенты, даже немного протушиваем на среднем огне под крышкой. Кости также добавляем, чтобы было больше аромата, перед подачей убираем.

Следите и периодически деревянной лопаткой соскребайте со дна сковороды сок, который пристает, он не должен пригорать.

Когда мякоть будет практически готовой, кладем рис, соль, специи, травы, если есть, барбарис или изюм, также можно использовать сушеную клюкву.

Немного прожариваем смесь — 30−40 секунд, периодически помешиваем. Добавляем 400 мл горячей воды, накрываем крышкой и томим на медленном огне 30−40 минут.

Подаем с зеленью и салатом из томатов с мятой и красным луком.

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Рецепт, Еда, Рис, Блюдо, Утка, Владимир Ярославский, Плов.
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