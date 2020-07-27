Рецепт дня: "Драники" из огурцов с зеленью

Готовятся такие оригинальные оладушки-драники просто и быстро. Очень оригинальный завтрак или перекус!

Необычное блюдо из простых продуктов - драники из огурцов и зелени.

Ингредиенты

Огурцы - 2 шт. (250 г)

Мука пшеничная - 2 ст. ложки

Яйцо - 1 шт.

Чеснок сушёный - 1/2 ч. ложки

Петрушка свежая - 20 г (5-7 веточек)

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки

Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. ложки

Для подачи:

Сметана - по вкусу

Мята свежая - 3-4 листика

Приготовления

1 Огурцы вымываем и натираем на средней тёрке.

2 Слегка отжимаем выделившийся сок.

3 Петрушку промываем, обсушиваем и мелко рубим ножом.

4 Отправляем петрушку к натёртым огурцам. Сюда же добавляем яйцо.

5 Солим и добавляем перец.

6 Всыпаем муку и перемешиваем.

7 Тесто должно получиться средней густоты и спадать с ложки комочком. Если тесто жидковато, то можно добавить ещё немного муки.

8 В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем тесто в сковороду примерно по 2 ст. ложки и разравниваем, формируя драники.

9 Жарим драники на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистости.

10 Обжаренные драники выкладываем со сковороды на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.

11 Необычные драники из огурцов готовы. Подаём их к столу, по желанию дополнив сметаной.

Приятного аппетита!