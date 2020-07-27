Рецепт дня: "Драники" из огурцов с зеленью

Необычное блюдо из простых продуктов - драники из огурцов и зелени.
Ингредиенты
Огурцы - 2 шт. (250 г)
Мука пшеничная - 2 ст. ложки
Яйцо - 1 шт.
Чеснок сушёный - 1/2 ч. ложки
Петрушка свежая - 20 г (5-7 веточек)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки
Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. ложки
Для подачи:
Сметана - по вкусу
Мята свежая - 3-4 листика
Приготовления
1 Огурцы вымываем и натираем на средней тёрке.
2 Слегка отжимаем выделившийся сок.
3 Петрушку промываем, обсушиваем и мелко рубим ножом.
4 Отправляем петрушку к натёртым огурцам. Сюда же добавляем яйцо.
5 Солим и добавляем перец.
6 Всыпаем муку и перемешиваем.
7 Тесто должно получиться средней густоты и спадать с ложки комочком. Если тесто жидковато, то можно добавить ещё немного муки.
8 В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем тесто в сковороду примерно по 2 ст. ложки и разравниваем, формируя драники.
9 Жарим драники на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистости.
10 Обжаренные драники выкладываем со сковороды на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.
11 Необычные драники из огурцов готовы. Подаём их к столу, по желанию дополнив сметаной.
Приятного аппетита!