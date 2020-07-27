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Рецепт дня: "Драники" из огурцов с зеленью

Рецепт дня: "Драники" из огурцов с зеленью
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф
Готовятся такие оригинальные оладушки-драники просто и быстро. Очень оригинальный завтрак или перекус!

Необычное блюдо из простых продуктов - драники из огурцов и зелени.

Ингредиенты

  • Огурцы - 2 шт. (250 г)

  • Мука пшеничная - 2 ст. ложки

  • Яйцо - 1 шт.

  • Чеснок сушёный - 1/2 ч. ложки

  • Петрушка свежая - 20 г (5-7 веточек)

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки

  • Масло растительное (для жарки) - 2-3 ст. ложки

Для подачи:

  • Сметана - по вкусу

  • Мята свежая - 3-4 листика

Приготовления

1 Огурцы вымываем и натираем на средней тёрке.

2 Слегка отжимаем выделившийся сок.

3 Петрушку промываем, обсушиваем и мелко рубим ножом.

4 Отправляем петрушку к натёртым огурцам. Сюда же добавляем яйцо.

5 Солим и добавляем перец.

6 Всыпаем муку и перемешиваем.

7 Тесто должно получиться средней густоты и спадать с ложки комочком. Если тесто жидковато, то можно добавить ещё немного муки.

8 В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем тесто в сковороду примерно по 2 ст. ложки и разравниваем, формируя драники.

9 Жарим драники на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистости.

10 Обжаренные драники выкладываем со сковороды на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло.

11 Необычные драники из огурцов готовы. Подаём их к столу, по желанию дополнив сметаной.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные блюда, Блюда с огурцов.

Автор:

Телеграф
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