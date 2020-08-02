Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками

Мусс украшается взбитыми сливками, ягодками ежевики и листиками мяты, благодаря чему мусс выглядит очень нарядно!

Лёгкий и очень нежный мусс из ежевики - замечательный вариант для любителей ягодных десертов.

Ингредиенты

Сливки жирностью 33-35% - 200 мл

Ежевика - 200 г

Сахар - 50 г

Желатин быстрорастворимый - 10 г

Ванилин - 1 щепотка

Мята свежая для украшения - по вкусу

Приготовление

1 Желатин залить 60 мл сливок, оставить на 10-15 минут, затем распустить на водяной бане.

2 Оставить несколько ягод ежевики для украшения. Остальные ягоды соединить с сахаром.

3 Перебить блендером ягоды с сахаром.

4 Добавить к ягодному пюре 40 мл сливок, желатин и ванилин. Размешать, поставить в холодильник на 30 минут.

5 Слегка застывшую массу взбить миксером до пышности, 3-4 минуты.

6 Разлить массу в стаканы до половины. Поставить в холодильник на 4-5 часов.

7 100 мл холодных сливок взбить при помощи миксера, 4-5 минут.

Украсить десерт из ежевики взбитыми сливками. Сверху выложить ягоды и украсить листочками мяты.

Приятного аппетита!