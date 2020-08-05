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Рецепт дня: Сырные профитроли

Рецепт дня: Сырные профитроли
Обновлено 03:57 Сегодня Телеграф
Моду готовить воздушные булочки из заварного теста (профитроли) и начинять их ароматным заварным кремом ввели французские повара. Однако со временем рецепт вкусного десерта усовершенствовали и вместо заварного крема воздушные булочки стали наполнять различными начинками.

Такие универсальные профитроли готовятся из заварного теста с добавлением сыра. Их можно есть пустыми, а можно начинить каким-нибудь паштетом, форшмаком или салатом.

Ингредиенты:

  • молоко 250 мл

  • маргарин 100 г

  • мука 150 г

  • соль 1 ч.л.

  • перец черный 0,25 ч.л.

  • яйцо 4 шт

  • сыр 150 г

Приготовление

1. В кастрюле соединить маргарин, соль и перец. Влить молоко. Поставить на огонь и нагревать до закипания.

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2. Затем снять кастрюлю, всыпать муку и перемешать. Вернуть на плиту и нагревать, постоянно помешивая, до момента, когда тесто станет однородным и будет отставать от стенок кастрюли. Снять с плиты.

3. Переложить тесто в миску, добавить тертый сыр и хорошо перемешать. По одному ввести яйца, тщательно перемешивая после каждого.

4. Выпекать профитроли при 210 градусах 10 минут, затем еще 20 минут при 170 градусах. Духовку не открывать, чтобы профитроли не осели.

Сырные профитроли готовы. Такие профитроли - с начинкой или без - можно подавать к разными блюдами и напиткам, а можно взять на перекус в перерывах между основными приемами пищи.

Сырные профитроли

Приятного аппетита! 

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Рецепты, Рецепт дня, Профитроли.

Автор:

Телеграф
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