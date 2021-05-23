Пирог с ревенем на кефире: легкий и простой пошаговый рецепт с фото

На улице потеплело и настало время первой зелени. Но среди салатных листьев, петрушки, рукколы есть универсальное растение – ревень или румбамбар, с которого и варенье можно приготовить, и салат, и пирог испечь. Специально для вас Телеграф подготовил рецепт безумно вкусного пирога с ревенем.

Ингредиенты:

Яйца - 3 шт;

Сахар - 150 г;

Кефир - 150 г;

Оливковое масло – 35г;

Сода - 6 г;

Соль - щепотка;

Ревень - 100 г.

Приготовление:

С помощью миксера яйца взбить до пышной пены, потом всыпать сахар и соль. Взбивать до загустения.

Яичную смесь добавить кефир и оливковое масло, хорошо перемешать до однородной консистенции.

После этого частями добавить просеянную муку и соду. И постоянно перемешивать, чтобы не было комочков.

Теперь необходимо помыть и снять верхний жёсткий шар с ревеня и нарезать небольшими кусочками.

Вылить часть теста в форму, сверху выложить ревень и наверх вылить остальное тесто.

Выпекать примерно 30-40 минут, до сухой палочки (деревянная шпажка или зубочистка при заглублении в тесто, должна выходить сухой.

При желании, сверху посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!