Пирог с ревенем на кефире: легкий и простой пошаговый рецепт с фото

На улице потеплело и настало время первой зелени. Но среди салатных листьев, петрушки, рукколы есть универсальное растение – ревень или румбамбар, с которого и варенье можно приготовить, и салат, и пирог испечь. Специально для вас Телеграф подготовил рецепт безумно вкусного пирога с ревенем.
С помощью миксера яйца взбить до пышной пены, потом всыпать сахар и соль. Взбивать до загустения.
Яичную смесь добавить кефир и оливковое масло, хорошо перемешать до однородной консистенции.
После этого частями добавить просеянную муку и соду. И постоянно перемешивать, чтобы не было комочков.
Теперь необходимо помыть и снять верхний жёсткий шар с ревеня и нарезать небольшими кусочками.
Вылить часть теста в форму, сверху выложить ревень и наверх вылить остальное тесто.
Выпекать примерно 30-40 минут, до сухой палочки (деревянная шпажка или зубочистка при заглублении в тесто, должна выходить сухой.
При желании, сверху посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!