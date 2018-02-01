Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране
Новости: Климкин отреагировал на признание в Польше украинской нации "преступной" Климкин отреагировал на признание в Польше украинской нации "преступной"
Новости: Футзал. Евро-2018: расписание матчей 1 февраля Футзал. Евро-2018: расписание матчей 1 февраля
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 3-4 февраля Афиша интересных событий в Украине на 3-4 февраля
X

Лавров назвал "Национальные дружины" неонацистами

"Национальные дружины"
14:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

По мнению главы российского МИД нарушение "Минских договоренностей" происходит по вине украинских добровольческих батальонов, которые не подчиняются властям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские "Национальные дружины" являются "неонацистской организацией", которые показывают, что власти Украины не имеют монополии на насилие в стране. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Италии Анджелино Альфано. "Буквально на днях там была создана новая структура радикальная, которую назвали "Национальный корпус" или "Национальные дружины". Структура – откровенно неонацистская. Эта тенденция, когда монополия на применение силы размыта и не может быть восстановлена, когда радикалы с неонацистским уклоном начинают править бал, вершить правосудие и совершать провокации, в том числе на линии соприкосновения с провозглашёнными республиками - нас очень тревожит", - сказал С. Лавров. Также он отметил, что добровольческие батальоны – "нелегальные вооруженные формирования" - продолжают действовать на линии соприкосновения, и именно по их вине происходит нарушение режима прекращения огня. По словам С. Лаврова, командиры этих подразделений не воспринимают приказы от центральных властей Украины. При этом он добавил, что Франция и Германия должны обращать на это внимание, потому что это явление "подрывает способность украинского руководства выполнят Минские договоренности".

Политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации "Национальные дружины". В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов. 30 января министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы общественная организация "Национальные дружины" позиционировала себя как альтернативное парамилитарное формирование, и подчеркнул, что в Украине есть государственная монополия на применение насилия, которая принадлежит правоохранительным органам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелино Алфано, МИД РФ, Минские договоренности, Национальные дружины, Неонацисты, Сергей Лавров, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Путин рассказал, какое вооружение РФ использовалось в Сирии Путин прокомментировал "кремлевский список" США В РФ отреагировали на "кремлевский доклад" США

Последние новости

Дефур из-за травмы пропустит чемпионат мира В "черный список" Минкульта Украины попали еще два россиянина Гражданство Саакашвили: суд перенес рассмотрение апелляции
Сегодня читают
01 Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране
02 Диетологи рассказали, как похудеть без диет и физических упражнений
03 Дортикос: Бриедис был лучше Усика, но сделал ему подарок
04 Пакьяо и Ломаченко не могут определиться с весом для проведения боя
05 "Укрзализныця" увеличила оклады сотрудникам на 10-30%
Новости сегодня
14:37 Дикий смех: парни, которые пародируют типичные женские фото
14:33 В Украине выросла стоимость кредитов
14:26 Украина открыла сервисный центр по ремонту вертолетов в Бангладеш
14:23 В Черкасской области город остался без отопления
14:14 Стоимость криптовалюты: биткойн опустился ниже $10 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды в Украине на 2 февраля: продолжит поступать тепло В Украину 2 февраля продолжит поступать тепло
Новости: В Украине 704 объединенные территориальные громады В Украине 704 объединенные территориальные громады
Новости: Сенат Польши принял скандальный закон об Институте национальной памяти Сенат Польши принял скандальный закон об ИНП
Новости: Совершенные орудия указали на бурное развитие в Индии каменного века Совершенные орудия указали на бурное развитие в Индии каменного века
Добавить комментарий
0