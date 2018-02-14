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Собчак через Верховный суд требует отменить регистрацию Путина на выборах

Ксения Собчак
15:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Кандидат в президенты России Ксения Собчак просит Верховный суд отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах в президенты. Копия заявления опубликована в телеграм-канале "Собчак против всех".

В заявлении указано, что в 2012 году Путин договорился с Дмитрием Медведевым о "временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока". Такая договоренность, по мнению Собчак, является "злоупотреблением правом путем обхода закона".

Путин отказался от теледебатов

Согласно статье 81 Конституции России один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Владимир Путин был президентом два срока с 2000 по 2008 год, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012 году снова занял пост главы государства. При этом к выборам 2012 года было изменено законодательство — президентский срок увеличили с четырех до шести лет.

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Верховный суд, Владимир Путин, Кандидат в президенты РФ, Кандидатура, Ксения Собчак, Отмена.
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