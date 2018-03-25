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Число жертв пожара в ТЦ Кемерово возросло до 40 человек

Пожар в ТЦ Кемерово
23:28 Сегодня Телеграф
УНН

Во время пожара в российском Кемерово погибли 40 человек, в здании остаются порядка 65-70 человек.

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 40.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Общее количество погибших составляет 40 человек", - сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие», — сказал источник.

Ранее сообщалось о 12 погибших. Также количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести - до 69. "Количество пострадавших возросло до 43 человек", - уточнили в штабе.

Большое количество погибших осталась запертой в кинозале и детской зоне на верхних этажах здания.

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Жертвы, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре, Россия, Торговый центр "Зимняя вишня".
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