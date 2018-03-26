Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НАТО считают, что боевой опыт украинцев не имеет аналогов в мире В НАТО считают, что боевой опыт украинцев не имеет аналогов в мире
Новости: СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса СМИ: Путин готов на уступки в вопросе Донбасса
Новости: Месси выбрал Неймару новый клуб Месси выбрал Неймару новый клуб
Новости: Интересные факты о самых ярких звездах на небосклоне Интересные факты о самых ярких звездах на небосклоне
X

В Кемерово задержали владелицу сгоревшего торгового центра

Тушение пожара ТЦ "Зимняя вишня"
07:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Владелицу сгоревшего торгового центра в Кемерово задержали после допроса.

Владелицу торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в Кемерове (РФ) Надежду Судденок задержали по 91-й статье после вызова на допрос в СК РФ.

Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово

Отмечается, что она была задержана как подозреваемая, передает "Регион онлайн".

Огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 37 человек, за медицинской помощью обратились 43 пострадавших.

Местонахождение 64 человек неизвестно. Среди жертв пожара много детей, поскольку очагом возгорания оказалась батутная комната детского центра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

"Зимняя вишня", Кемеров, Надежда Судденок, Пожар, Пожар в Кемерово, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В Кишиневе задержали свыше 20 человек Песков: Путин сохраняет спокойствие В Кемерово горит торговый центр, погибли дети

Последние новости

Лего наяву: проект об эстетике домов, в которых живут и страдают мексиканцы (Фото) Экс-вице-президент пожалел о словах про драку с Трампом Гандболистки сборной Украины проиграли швейцаркам в квалификации Евро-2018
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
04 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
05 МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
Новости сегодня
08:37 Обрадовался в Twitter смерти полицейского: во Франции арестован политик
08:34 Реальное племя, которое живет по законам джунглей (Фото)
08:30 Экс-игрок "Шахтера": С бразильцами "горняков" мы не любили друг друга
08:27 Задержанный экс-глава Каталонии ожидает суда в Германии
08:11 Две женщины погибли в результате схода лавины в горах Франции
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: Турция испытала собственные баллистические ракеты Турция испытала собственные баллистические ракеты
Новости: Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице
Добавить комментарий
0