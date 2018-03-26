https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DZKNt0UWAAAN0Lw-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/3976596-v-kemerovo-zaderzhali-vladelitsu-sgorevshego-torgovogo-tsentra.html
В Кемерово задержали владелицу сгоревшего торгового центра
Владелицу сгоревшего торгового центра в Кемерово задержали после допроса.
Владелицу торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в Кемерове (РФ) Надежду Судденок задержали по 91-й статье после вызова на допрос в СК РФ.
Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
Отмечается, что она была задержана как подозреваемая, передает "Регион онлайн".
Огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 37 человек, за медицинской помощью обратились 43 пострадавших.
Местонахождение 64 человек неизвестно. Среди жертв пожара много детей, поскольку очагом возгорания оказалась батутная комната детского центра.
Telegraf.com.ua