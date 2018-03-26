В Кемерово задержали владелицу сгоревшего торгового центра

Владелицу торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в Кемерове (РФ) Надежду Судденок задержали по 91-й статье после вызова на допрос в СК РФ.

Отмечается, что она была задержана как подозреваемая, передает "Регион онлайн".

Огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 37 человек, за медицинской помощью обратились 43 пострадавших.

Местонахождение 64 человек неизвестно. Среди жертв пожара много детей, поскольку очагом возгорания оказалась батутная комната детского центра.