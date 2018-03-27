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Лавров: На хамство ответим

Сергей Лавров
15:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Глава МИД РФ уверен, что высылка дипломатов стала результатом шантажа Вашингтона.

Россия не будет терпеть хамство стран Запада и ответит на высылку дипломатов. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать......Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене..." - подчеркнул министр.

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Высылка, Дипломаты, МИД, Россия, Сергей Лавров, Шантаж.
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