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Азербайджан недоволен качеством российского оружия

РСЗО "Смерч"
09:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

В Баку недовольны состоянием и качеством российского оружия, которое поставляют в страну и намерено найти альтернативу этому сотрудничеству.

Белорусский оппозиционный ресурс "Беларуская Праўда", базирующийся в Польше, опубликовал материал "Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении". На статью обратил внимание военный блог bmpd.

Отмечается, что, несмотря на идущие время от времени российские поставки оружия в Азербайджан, по информации источников издания в белорусских военно-промышленных кругах, Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.

Так, в конце прошлого года, во время закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству Баку поднял вопрос и уделил особое внимание выполнению Россией своих обязательств по поставкам военной техники в Азербайджан в рамках выполненных и действующих контрактов.

Во время проведения комиссии Баку высказал множество претензий к развитию и состоянию российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества.

Во-первых, были высказано недовольство к выполнению условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ "Мста-С", РСЗО "Смерч", ЗРК "Тор-М2" и других российских вооружений.

При этом, основные претензии заключались в несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта.

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Во-вторых, азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО "Смерч" не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель.

А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами "Атака-М" и "Штурм-В".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о прекращении поставок российского оружия в Армению и Азербайджан в случае продолжения военного конфликта между этими странами в Нагорном Карабахе.

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Все по теме:

Альтернатива сотрудничеству, Качество оружия, Недовольство, Поставки оружия в Азербайджан из РФ, Состояние оружия.
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