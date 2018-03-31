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Следком РФ: Круг задержанных расширится

"Зимняя вишня"
21:18 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

При расследовании дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" возможны новые задержания, помимо уже произведенных.

Следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, где погибли 64 человека. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

"Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, - круг лиц будет расширяться", - сказал А. Бастрыкин. Он добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в СМИ. А. Бастрыкин добавил, что СК может потребовать выдачи совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова у Австралии, где в данный момент находится бизнесмен.

"Мы оцениваем его роль и будем добиваться все-таки возможности допросить его, по меньшей мере допросить. Если мы усмотрим какие-то основания для привлечения к уголовной ответственности его, как собственника, который должен нести ответственность, и найдем для этого основания, будем добиваться его выдачи для того, чтобы он предстал перед российским судом", - заявил глава СК РФ. На данный момент обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек. В результате пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

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"Зимняя вишня", Задержание, Кемерово, Пожар, Россия, Следком РФ.
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