В России загорелся крупнейший завод

Утром 1 апреля возле села Чудцы Ленинградской области загорелся крупнейший в России деревообрабатывающий завод.

Об этом сообщает МЧС Ленинградской области.

Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. На складе хранилась готовая продукция. Горит 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, МЧС повысило уровень сложности пожара до третьего.

Всех, кто был на территории предприятия, своевременно эвакуировали.