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В России загорелся крупнейший завод
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Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz.
Утром 1 апреля возле села Чудцы Ленинградской области загорелся крупнейший в России деревообрабатывающий завод.
Об этом сообщает МЧС Ленинградской области.
Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. На складе хранилась готовая продукция. Горит 2 тысячи квадратных метров.
Как сообщает ТАСС, МЧС повысило уровень сложности пожара до третьего.
Всех, кто был на территории предприятия, своевременно эвакуировали.
Telegraf.com.ua