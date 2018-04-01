Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: "Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ Оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
Новости: Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный
Новости: День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга
X

В России загорелся крупнейший завод

Смотрите фото (3)
В России загорелся крупнейший завод
21:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: МЧС РФ

Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz.

Утром 1 апреля возле села Чудцы Ленинградской области загорелся крупнейший в России деревообрабатывающий завод.

Об этом сообщает МЧС Ленинградской области.

 

Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. На складе хранилась готовая продукция. Горит 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, МЧС повысило уровень сложности пожара до третьего.

Всех, кто был на территории предприятия, своевременно эвакуировали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ленинградская область, ММ-Ефимовский, Пожар, Пожар на заводе, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Следком РФ: Круг задержанных расширится Россия предлагает Британии паритет по дипломатам В Баку прошел митинг оппозиции, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек

Последние новости

Смех до слез: прикольные розыгрыши к 1 апреля Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне Стало известно, что запрещено делать после приема пищи
Сегодня читают
01 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
04 Поветкин - Прайс: полное видео боя
05 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости сегодня
21:43 Акции Tesla резко обвалились после трагической аварии
21:40 В Одессе отметили "Юморину-2018"
21:34 Российский консул требует допуска к экипажу "Норда"
21:32 Переговоры о бое Джошуа и Уайлдера начнутся на следующей неделе
21:29 Вы будете смеяться: забавные снимки с идеальным ракурсом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку
Новости: Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги
Добавить комментарий
0