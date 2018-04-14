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Россия отказалась выводить войска из Приднестровья

Дмитрий Рогозин
02:41 Сегодня Телеграф

Россия отказывается сворачивать "миротворческую" миссию в Приднестровье.

Россия не будет сворачивать так называемую миротворческую миссию в Приднестровье, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", - сообщил Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы находимся в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья, ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишинёвом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", - добавил вице-премьер.

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Дмитрий Рогозин, Миротворческая миссия, Молдова, Приднестровье.
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