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В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии

Минобороны РФ
08:29 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Российские базы в Сирии не попали под удары США и союзников.

Ни одна из крылатых ракет, которые пустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил ПВО группировки РФ в Сирии.

Об этом заявиили в Минобороны РФ, сообщает Интерфакс.

"Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что военные и гражданские объекты Сирии попали под удар США и их союзников.

"14 апреля самолетами и кораблями вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики", - говорится в сообщении.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты,базируются на аэродроме Хмеймим. У России в Сирии есть военно-морская база в Тартусе.

Официально сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф" прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".

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Все по теме:

Великобритания, Минобороны РФ, ПВО, Российские базы в Сирии, Сирия, Спецоперация в Сирии, США, Франция.
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