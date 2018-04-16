СМИ узнали, причину пожара в кемеровском ТЦ

Причиной жуткого пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" послужило короткое замыкание электропроводки, которое случилось из-за протекания растаявшего снега через крышу. К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

"Замыкание, полагают эксперты, могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые "коротнули", – говорится в материале.

Отмечается, что первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. "Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил.

Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт", – отметили в издании.

По словам экспертов, для защиты от замыканий и токовой перегрузки, что приводит к перегреву электропроводки и последующему взрыву, используются автоматические выключатели, которые в тот день по неизвестным причинам не сработали. "Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал", - отметили эксперты.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.