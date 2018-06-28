Мертвых пациентов "лечили" в Буйнакске

В больнице российского города Буйнакск "лечили" пациентов, которые уже умерли. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.

Так, в 2016-2017 годах пока неизвестные прокуратуре работники больницы отправили в фонд обязательного медицинского страхования Дагестана ложные сведения о лечении 40 человек, однако эти люди или находились вне республики либо к тому моменту уже умерли. На основании подддельных документов больнице было выплачено 40 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы в МВД, а главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений закона.