Брат Алексея Навального вышел из тюрьмы

Брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег вышел из тюрьмы после 3,5 лет заключения. Об этом политик сообщил в Twitter.

"На свободу!", - прокомментировал Алексей Навальный.

Олег Навальный провел 3,5 года в колонии в Орловской области по делу "Ив Роше". Он обвинялся в том, что занимая руководящую должность в Почте России, убедил компанию заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. Фигурантом дела был и Алексей Навальный, его суд приговорил к условному сроку.

14 июня Алексей Навальный вышел из тюрьмы после 30 суток ареста. Тверской суд Москвы приговорил политика Алексея Навального до 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации акции "Он нам не царь".