В Сирии воюет новая частная военная кампания при Минобороны РФ

Новая российская частная военная компания «Патриот», предположительно связанная с Министерством обороны РФ, как минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на главу комитета "Общероссийских офицерских собраний" Евгения Шабаева и другие источники/

"Туда (в ЧВК "Патриот" - ред.) в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны", - сказал Шабаев.

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов дополнительно пояснил, что в данную структуру нанимают также "действующих специалистов Главного управления Генштаба, военных юристов и бойцов Сил специальных операций".

Офицер Минобороны РФ, сравнивая новую ЧВК с "группой Вагнера", отметил, что в "Патриоте" больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, "в зависимости от специализации зарплаты могут достигать от 400 тысяч (6,3 тысяч долларов) до миллиона рублей (15,9 тыс. долларов). Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает". Командиры "Патриота", предполагает Шабаев, могут получать процент от сделок между ЧВК и заказчиками ее услуг.

Собеседник в ветеранских структурах России рассказал, что "Вагнер" и "Патриот" конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центрально-Африканской республике. В итоге контракт достался "Вагнеру". Также обе военные компании воюют и работают в Сирии. "Если "Вагнер" чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот" больше занимается охраной первых лиц", - добавляет собеседник.

В недавно опубликованном обращении "Общероссийского офицерского собрания" сказано, что "Патриот" - не единственная новая ЧВК. "Есть другие компании, которые выходят на рынок, - точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам", - говорит Шабаев.

Авторы данного заявления также предупреждают о грядущем кризисе в ветеранском движении России: в "Общероссийское офицерское собрание" уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия правового статуса у сотрудников ЧВК.