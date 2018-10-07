В Ереване застрелили экс-депутата

Бывший депутат парламента Армении Каро Карапетян был застрелен в Ереване, по факту его убийства возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщил портал news.am со ссылкой на Следственный комитет (СК) Армении, передает УНН.

По данным портала, стрельба произошла в субботу вечером в одном из ресторанов Еревана. К. Карапетян умер по пути в медицинский центр. Отмечается, что в результате инцидента также есть раненый, которого в настоящий момент оперируют. Каро Карапетян был членом партии "Процветающая Армения". Он избирался в Национальное собрание (парламент) страны дважды — в 2007-м и 2012-м годах.