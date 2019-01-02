Еще один взрыв в Магнитогорске: Есть пострадавшие

Новый инцидент в Магнитогорске, пострадали три человека

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске пострадали три человека.

Об этом сообщает Интерфакс.

Машина загорелась на одной из городских улиц вечером 1 января.

"На пр. Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка - неисправность газового оборудования", - сказал сотрудник пресс-службы управления МВД по Челябинской области.

Он уточнил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее информированный источник сообщил Интерфаксу, что в результате инцидента пострадали трое:

"Около 23:00 загорелась маршрутное такси. По предварительной информации, пострадали три человека. Вероятной причиной возгорания стала детонация газового баллона в автомобиле".

‼️‼️Опять Магнитогорск

Момент взрыва маршрутки в центре Магнитогорска pic.twitter.com/FYC3giJ1AT — Olga (@obulg2014) 1 января 2019 г.

Как сообщалось, 31 декабря утром в Магнитогорске (РФ) произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Предварительная причина - взрыв газа. По последним данным, неизвестно местонахождение 35 человек, 8 человек погибли. Полностью разрушены 26 квартир, где проживали 46 человек. Среди пропавших без вести есть украинка.