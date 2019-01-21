МИД РФ не исключает выхода из Совета Европы: жалуется на дискриминацию

В МИД РФ рассматривают возможность выхода России из Совета Европы.

Россия рассматривает все возможные варианты дальнейшего развития отношений с Советом Европы, включая выход из этой организации.

Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Для нас дискриминация по политическим мотивам неприемлема, - отметил он. - Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава СЕ. Надеемся, что в конечном итоге у наших оппонентов возобладает здравый смысл. Мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении российской делегации: они должны это решение пересмотреть, если, конечно, руководствуются глубинными интересами о сохранении функциональности организации".

По его словам, проще, если бы ПАСЕ направила приглашение российским депутатам, заявив о том, что "дискриминационный режим остался в прошлом".

"Тогда оно было бы рассмотрено нашими депутатами. Однако такие сигналы сегодня не поступают", - пояснил Грушко.

"Регламентный комитет ранее принял косметические изменения, но они, к сожалению, не меняют суть дела", - отметил он.

Как сообщалось, Госдума РФ решила не отправлять в Страсбург свою делегацию в 2019 году, заявив, что в нынешних условиях ее присутствие на сессии ПАСЕ не имеет смысла.