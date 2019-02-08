Благодаря зимним морозам появился новый Instagram-флешмоб (Видео)

В Сети стартовал новый флешмоб #дубакчеллендж, посвященный зимним морозам. Акцию инициировали жители сибирских городов, где в настоящее время температура опустилась ниже минус 30 градусов Цельсия. Известно, что в некоторых округах температура опустилась ниже минус 35 градусов Цельсия. Пользователи Сети публикуют снимки и видео с экспериментом - они разливают горячую воду в воздух, и в результате температурного перепада она превращается в снег.